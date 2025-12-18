Des fraudes sont constatées à la cafétéria du gymnase de Burier. Image: KEYSTONE

Ces élèves romands détournent Twint pour ne pas payer leur repas

A La Tour-de-Peilz (VD), les élèves redoubleraient de malice pour frauder à la cafétéria du gymnase. Un phénomène qui serait notamment lié à la hausse des prix.

Entre 15 000 et 35 000 francs. A en croire les bruits de couloirs, un élève du gymnase de Burier aurait amassé un sacré magot en détournant l'argent de la cafétéria, relate 24 heures. Pour parvenir à ses fins, l'étudiant roublard aurait recouvert le code QR du Twint de la buvette par un autocollant menant à son propre compte.

Si l'établissement de La Tour-de-Peilz (VD) n'a pas communiqué officiellement sur l'affaire, la police cantonale vaudoise confirme au journal qu'une plainte a été déposée et qu'une enquête a été ouverte. Le Tribunal des mineurs devrait également être saisi.

«Augmentation des coûts»

Selon 24 heures, plusieurs arnaques de ce type séviraient dans le gymnase. Le phénomène serait en partie due à la récente hausse des prix pratiqués par la cafétéria.

La société exploitant cette dernière confirme en effet au quotidien avoir appliqué «une adaptation de 5%» à la rentrée scolaire pour face à «l’augmentation des coûts des matières premières». Une décision qui ne concernerait toutefois pas l'ensemble de l'assortiment proposé par le mandataire.

Plusieurs méthodes utilisées

Face à cette hausse, certains étudiants sembleraient donc se tourner vers la fraude. Selon des témoignages recueillis par 24 heures, plusieurs méthodes seraient utilisées, et toutes utiliseraient l'application Twint.

Des élèves conserveraient ainsi en permanence un faux code QR imprimé dans la coque de leur téléphone et l'utiliseraient lors de leur passage en caisse. Jouant avec la luminosité de leur téléphone, ils simuleraient alors le scan du code de la cantine avant de montrer la preuve de paiement.

Une autre astuce rapportée par 24 heures consisterait à enregistrer la vidéo d'un paiement Twint à la cafétéria pour la réutiliser lors de prochaines transactions.

Contactée par le quotidien vaudois, la directrice du gymnase de Burier souligne que les délits constatés sont tous «sanctionnés et dénoncés». (jzs)