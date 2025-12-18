brouillard
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Les arnaques par Twint pullulent au gymnase de Burier

Les nouveaux batiments du gymnase photographies lors de l&#039;inauguration de l&#039;extension du gymnase de Burier, ce lundi 4 octobre 2021 a La Tour-de-Peilz. Pour repondre a la croissance demograp ...
Des fraudes sont constatées à la cafétéria du gymnase de Burier.Image: KEYSTONE

Ces élèves romands détournent Twint pour ne pas payer leur repas

A La Tour-de-Peilz (VD), les élèves redoubleraient de malice pour frauder à la cafétéria du gymnase. Un phénomène qui serait notamment lié à la hausse des prix.
18.12.2025, 14:5918.12.2025, 14:59

Entre 15 000 et 35 000 francs. A en croire les bruits de couloirs, un élève du gymnase de Burier aurait amassé un sacré magot en détournant l'argent de la cafétéria, relate 24 heures. Pour parvenir à ses fins, l'étudiant roublard aurait recouvert le code QR du Twint de la buvette par un autocollant menant à son propre compte.

Si l'établissement de La Tour-de-Peilz (VD) n'a pas communiqué officiellement sur l'affaire, la police cantonale vaudoise confirme au journal qu'une plainte a été déposée et qu'une enquête a été ouverte. Le Tribunal des mineurs devrait également être saisi.

«Augmentation des coûts»

Selon 24 heures, plusieurs arnaques de ce type séviraient dans le gymnase. Le phénomène serait en partie due à la récente hausse des prix pratiqués par la cafétéria.

Cet «arnaqueur Twint» détounait des parcmètres

La société exploitant cette dernière confirme en effet au quotidien avoir appliqué «une adaptation de 5%» à la rentrée scolaire pour face à «l’augmentation des coûts des matières premières». Une décision qui ne concernerait toutefois pas l'ensemble de l'assortiment proposé par le mandataire.

Plusieurs méthodes utilisées

Face à cette hausse, certains étudiants sembleraient donc se tourner vers la fraude. Selon des témoignages recueillis par 24 heures, plusieurs méthodes seraient utilisées, et toutes utiliseraient l'application Twint.

Des élèves conserveraient ainsi en permanence un faux code QR imprimé dans la coque de leur téléphone et l'utiliseraient lors de leur passage en caisse. Jouant avec la luminosité de leur téléphone, ils simuleraient alors le scan du code de la cantine avant de montrer la preuve de paiement.

Un mystérieux piratage sur Twint coûte très cher à une Romande

Une autre astuce rapportée par 24 heures consisterait à enregistrer la vidéo d'un paiement Twint à la cafétéria pour la réutiliser lors de prochaines transactions.

Contactée par le quotidien vaudois, la directrice du gymnase de Burier souligne que les délits constatés sont tous «sanctionnés et dénoncés». (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Voici deux domaines où les prix ont explosé en Suisse
Les prix du logement et de la mobilité sont restés stables sur un an en Suisse, mais un regard sur les vingt dernières années illustre une réalité moins rose.
Les prix évoluent en Suisse, à la hausse comme à la baisse. Pour y voir plus clair, l'institut conjoncturel de l'EPFZ (Kof) et Comparis diffusent chaque trimestre un indice des prix du logement et de la mobilité. Cet indice permet de visualiser le renchérissement de la vie dans le pays.
L’article