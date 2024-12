Le danger d'avalanche est de degré 4 dans les Alpes. (image d'illustration) Image: Air-Glaciers

Fort danger d'avalanches en Suisse: «La situation est critique»

Les fortes chutes de neige ont rendu le manteau neigeux instable et le danger d'avalanche demeure très fort. Une snowboardeuse a perdu la vie dans les Grisons et une coulée aux Crosets (VS) s'est déclenchée. Un guide et sauveteur d'Air-Glaciers rappelle le danger actuel qui règne hors-piste.

Les amoureux du hors-piste vont devoir s'armer de patience. Selon les informations de MétéoSuisse, dans la région des Alpes et des Préalpes, 30 à 60 cm de neige fraîche ont été mesurés entre dimanche et lundi matin. Mardi matin, on parlait de près d'un mètre de neige au-dessus de 1500 m.

Un wagon d'or blanc que l'on doit à la dépression «Enol» centrée sur la mer du Nord, entraînant de l'air froid et humide dans un fort courant de nord-ouest.

Mais les sourires peuvent vite faire place aux grimaces. Aux Crosets (VS), une plaque s'est déclenchée, mardi après-midi. Des sauveteurs ainsi que des hélicoptères étaient sur place à la recherche de skieurs.

Une situation «critique»

Le site de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) est barré de rouge. Les alertes de degré 4 (danger fort) sont visibles dans de nombreuses stations. Sur les différents bulletins, il est rappelé que des coulées peuvent être déjà déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver. Les avalanches spontanées sont également craintes dans de nombreuses régions.

Contacté, le SLF confirme l'instabilité de la masse neigeuse: «Actuellement, il y a un manteau fragile de neige ancienne à de nombreux endroits, raison pour laquelle la situation avalancheuse est également critique dans de nombreuses régions». C'est une situation typique de début de saison, qui va se tasser ces prochains jours.

Pour le constater et freiner les plus téméraires, la neige fraîche et la neige soufflée reposent sur un manteau défavorable de neige ancienne, décrit le SLF.

De la lucidité pour déceler les pièges , rappelle Air-Glaciers

«Il faut de la lucidité et la capacité de déceler les pièges», souligne François Mathey, guide de montagne et sauveteur spécialisé chez Air-Glaciers. Il poursuit:

«Il y a des choses qui sont faisables par degré 4, mais il faut adopter le bon comportement au bon moment. Ces prochains jours, le plus gros piège est le facteur humain et le manque d'analyse.» François Mathey, guide de montagne et sauveteur spécialisé chez Air-Glaciers

Grâce aux remontées mécaniques, par exemple, il est possible d'accéder à des sites hors-piste, sans prendre le temps de les analyser. Un véritable danger, selon l'expert: «Avec l'euphorie, on peut se lancer dans des pentes où le manteau neigeux n'est pas encore stabilisé», analyse le guide.

Le porte-parole d'Air-Glaciers, Gael Gillioz, rappelle que les hélicoptères de la compagnie de sauvetage sont déjà intervenus pour deux avalanches (la première pour des randonneurs et la seconde pour des skieurs hors-pistes) avant ces fortes précipitations: dimanche 15 décembre dans la région de Derborence (VS) et le vendredi 20 décembre dans la région de Verbier (VS). Une troisième opération a été enclenchée ce mardi 24 décembre, dans la région de Thyon (VS). Il s'est avéré que c'était une simple recherche.



A la suite de ces fortes chutes de neige, les domaines skiables sont sur le qui-vive pour sécuriser les pistes. Air-Glaciers n'est pas en reste: «Nous avons cinq hélicoptères qui sont partis mardi matin (réd: 24 décembre)», informe François Mathey.

Du côté des stations, Verbier parle d'une situation idéale avant l'afflux massif des amoureux des sports de neige. «La forte affluence n’est pas attendue avant le 26 décembre. Cela nous laisse donc le temps de sécuriser et préparer progressivement l’ensemble de notre domaine skiable entre aujourd’hui et demain», conclut Lionel May, directeur d'exploitation de Téléverbier.

Alors qu'un anticyclone va laisser place à un soleil radieux, le danger d'avalanche va gentiment baisser. Or, la situation critique va durer plusieurs jours, comme le rappelle le triste accident de Sophia Hediger, qui a perdu la vie dans une coulée à Arosa (GR).