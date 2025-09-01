Si vous rêvez d'une promenade tranquille, le lac d'Oeschinen n'est probablement pas la destination idéale. Image: Keystone / Watson, montage watson

J'ai visité le «Disneyland alpin» suisse et 7 choses m'ont frappé

Le lac d'Oeschinen - ou Oeschinensee - est considéré comme l'un des plus beaux endroits de Suisse. Il illustre bien la problématique du surtourisme en milieu alpin. Voici sept points qui m'ont frappé lors d'une excursion à la journée.

Situé au-dessus de Kandersteg, dans le canton de Berne, le lac d'Oeschinen figurait sur ma «to-do-list» depuis 2018, bien avant son succès sur les réseaux sociaux.

Aujourd'hui, il promet des millions de clics aux influenceurs: le hashtag #Oeschinensee compte près de 20 000 clips sur TikTok, et certaines vidéos ont déjà été visionnées plus de 70 millions de fois.

Cet été, j'ai voulu contempler de mes propres yeux ces eaux bleu turquoise entourées de prairies escarpées, de glaciers et de sommets enneigés. Je n'étais apparemment pas le seul. Une excursion d'une journée m'a fait prendre conscience de ce que signifie le tourisme de masse en montagne.

Une journée au lac, j'en rêvais depuis longtemps. Image: Kilian Marti

Chaos dans les transports de la vallée

Le premier objectif est d'arriver à la gare de Kandersteg. De là, il faut encore 15 minutes à pied ou 5 minutes en bus pour rejoindre la télécabine. Comme je devais attraper une télécabine précise, j'ai donc choisi le bus bondé, avec une place debout juste à côté du chauffeur.

«Le bus est-il toujours aussi plein le lundi matin?», lui ai-je demandé. «Toujours», m'a-t-il répondu. Et d'ajouter:

«Le week-end, c'est encore pire. Souvent, le trajet dure plus longtemps que si on marche. Le problème ne vient pas des usagers des transports publics, mais des SUV qui encombrent notre village.»

Cinq minutes de trajet en bus de la gare à la télécabine. Image: Kilian Marti

Et en effet, bien avant d'arriver à la station inférieure, on aperçoit une file de voitures qui attendent qu'on leur attribue une place de parc.

Kandersteg et ses embouteillages permanents. Ironie du sort: le ministre des Transports, Albert Rösti, a grandi ici. Sa passion pour les transports individuels n'est un secret pour personne. Le chauffeur avoue, un sourire en coin:

«Il pourrait vraiment faire quelque chose pour nous»

Albert Rösti devant le fameux lac. Image: keystone

Télécabine uniquement sur réservation

Il y avait une raison pour laquelle je devais prendre une télécabine en particulier: j'avais réservé mon billet depuis Zurich jusqu'à la station supérieure d'Oeschinen la veille sur l'application CFF. Et quelque chose avait attiré mon attention: «Réservation pour la télécabine fortement recommandée». Je n'avais jamais lu une telle mention pour une remontée mécanique.

L'aller-retour coûtait déjà 35 francs sans abonnement demi-tarif. Le trajet complet de Zurich à la station supérieure: 195 francs. Voulait-on me soutirer encore davantage d'argent?

Et effectivement, un coup d'œil sur le site des remontées m'apprend qu'«en saison estivale, il est nécessaire de réserver un créneau horaire pour la montée en plus du billet de transport public». Sans réservation, il peut y avoir des temps d'attente, et dans «des cas exceptionnels, le transport peut ne pas être possible». Cette règle n'est en vigueur que depuis cette année.

Même si l'impression d'être chez Easyjet, où je devais tout réserver à l'avance pour pouvoir commencer mon voyage, me dérangeait, je l'ai fait. Heureusement, il restait encore 80 billets pour une montée entre 10h et 12h, mais entre 12h et 14h, tout était déjà complet. La réservation m'a coûté 5 francs.

Ambiance parc d'attractions

Après dix minutes de télécabine, j'ai atteint la station supérieure. A 1680 mètres d'altitude, on se croirait dans un Disneyland alpin. Café glacé, piste de luge, gens avec des perches à selfie et même un mini bus et un taxi électrique qui conduisent les touristes directement au bord du lac.

Tout ce qu'il est possible de faire dans ce Disneyland des cimes, inscrit sur un panneau informatif. Image: keystone

Google Maps indique 20 minutes pour parcourir les quelque 1,6 kilomètre de chemin caillouteux parfaitement entretenu qui séparent la station supérieure des rives du lac. Mais les taxis font des affaires: je vois de nombreux touristes avec des poussettes, des tongs ou tout simplement peu enclins à marcher. Ils montent dans les deux navettes pour dix francs pour une simple course.

En tant que randonneur, il faut alors constamment éviter le va-et-vient des navettes.

A la queue leu leu sur les sentiers

Mon objectif était le circuit de Heuberg, car c'est de là que l'on a la meilleure vue: huit kilomètres, 400 mètres de dénivelé, officiellement environ trois heures. Au début du parcours, des panneaux avertissent: bonnes chaussures, pas de poussettes, risque de chutes de pierres.

Le sentier panoramique est parfois si étroit qu'on ne peut pas s'y croiser. Il faut s'arrêter de temps en temps sur une portion plus large pour laisser passer un groupe, et on n'entend alors presque que des «Thank you». Pas de «Danke» ni de «Merci».

Je ne me sentais plus en randonnée, à force de faire la queue en zigzaguant. Telle était l'ampleur de la foule de touristes en travers de mon chemin. Et lorsqu'un vététiste s'est faufilé, alors que le vélo est expressément interdit dans le secteur, le chaos était total.

Un cycliste «illégal» au milieu de la boucle de Heuberg. Image: Kilian Marti

Selfie téméraire au bord du précipice

Le long du sentier panoramique, des bancs invitent à une pause. Mais ça, c'était sans compter sur les shootings photo à la pelle.

A côté de l'endroit que j'ai choisi pour dîner, deux hommes anglophones préparaient la photo souvenir parfaite. «Encore un pas», criait l'un d'eux à plusieurs reprises, poussant l'autre toujours plus près du précipice. Ils n'étaient pas les seuls. Tout au long du sentier, j'ai vu des touristes poser le plus près possible du dernier bout de montagne avant le ravin. Cela ressemblait à une épreuve de courage: qui osera aller le plus loin pour le selfie parfait?

Même ceux qui ne font pas de pause sur les bancs devront jouer les photographes. Je peux affirmer que tous les marcheurs du circuit sont au moins une fois sollicités pour prendre quelqu'un en photo.

Le bon côté des choses: j'ai pris des photos pour des touristes et j'ai eu droit en échange à un chouette souvenir. Image: kilian marti

En tongs sur le podium des Alpes

Beaucoup semblent prendre les abords du lac pour un podium de défilé de mode. Toutes les sortes de chaussures du monde ont probablement foulé le sentier panoramique. Des chaussures de montagne high-tech aux baskets blanches flambant neuves, en passant par les tongs usées ou les sandales, tout y passe.

Les touristes du lac d'Oeschinen: tous ne portent pas de chaussures adaptées pour le sentier panoramique. Image: keystone

Et ce, bien que les remontées mécaniques recommandent clairement sur leur site de porter des chaussures de montagne pour emprunter le sentier panoramique.

J'ai pu constater par moi-même dans l'après-midi que ces exubérances ne se terminaient pas toujours bien.

Intervention de la Rega

En descendant vers le lac, je me suis arrêté à l'auberge Unterbärgli. Un hélicoptère de la Rega est alors soudainement apparu. Il s'est posé sur un rocher à quelques mètres de la cabane et un médecin en est descendu. Celui-ci s'est précipité vers une femme assise par terre. Elle portait une paire de baskets blanches.

Un hélicoptère de la Rega est intervenu dans l'après-midi. Image: Kilian Marti

Pendant que l'hélicoptère atterrissait sur une surface plane plus bas, le médecin a examiné la blessée, qui semblait s'être fait mal au pied. Heureusement, elle pouvait encore se mouvoir en boitant et a avancé quelques mètres avec lui jusqu'en haut de la pente. De là, ils sont montés dans l'hélicoptère.

J'ai demandé à la tenancière de l'auberge si de telles interventions étaient monnaie courante. Elle a simplement haussé les épaules. Puis elle a ajouté:

«Quand on voit avec quelles chaussures les gens montent, l'hélicoptère intervient moins souvent qu'on ne le penserait»

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)