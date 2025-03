Des skieurs profitent de la neige, du soleil et du Magic Pass à Gryon (VD). Image: KEYSTONE

Ces cantons romands restent les rois du Magic Pass

Avec presque 200 000 abonnés pour la saison 2024-2025, le forfait séduit toujours plus. Les cantons de Vaud, Valais et Fribourg demeurent les trois plus grands marchés du réseau.

Plus de «Suisse»

Le Magic Pass continue sa progression. Pour sa huitième édition en 2024-2025, l'abonnement a séduit plus de 197 152 personnes, soit 9,5% de plus que l'année précédente. L'augmentation des ventes a été particulièrement forte outre-Sarine.

«La croissance de la clientèle Suisse alémanique est particulièrement marquée avec une augmentation des ventes trois fois supérieure à celle du reste du pays», a fait savoir Magic Pass dimanche dans un communiqué. L'intérêt pour ce forfait – qui offre un accès annuel illimité aux remontées mécaniques des stations partenaires – a crû de manière significative dans les cantons de Zürich (+24%), Lucerne (+29%), Soleure (+24%) et Bâle-Ville (+26%).

Les cantons de Vaud, Valais et Fribourg demeurent toutefois les trois plus grands marchés du réseau. Ils sont suivis par le canton de Berne, où les ventes ont augmenté de 22%.

Pour sa 9e édition en 2025-2026, le réseau s'étoffera de 17 nouvelles stations et atteindra un total de 97 stations partenaires, dont 9 en France et deux en Italie. (jzs/ats)