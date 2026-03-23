Sunrise lance un programme pour ses clients fidèles. Image: KEYSTONE

Sunrise met fin à une stratégie qui frustre les abonnés

Les opérateurs suisses se sont longtemps faits la guerre pour draguer de nouveaux clients. Aujourd'hui, Sunrise entend séduire ses abonnés fidèles.

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Qu’y a-t-il de nouveau avec Sunrise?

Sunrise veut en finir avec la course aux nouveaux clients à coups d’offres promotionnelles toujours plus agressives. Désormais, ce sont les clients existants qui doivent bénéficier des meilleures offres. L’opérateur télécom lance pour cela un programme de points destiné à récompenser la fidélité.

«Une offre devient d’autant plus avantageuse pour les clients qu’ils restent longtemps chez nous et qu’ils utilisent davantage de nos produits», a expliqué le directeur général de Sunrise, André Krause, lundi dans un communiqué.

A quoi ressemble ce programme Sunrise Rewards?

Le nouveau programme s’appelle «Sunrise Rewards». Dans un premier temps, chaque abonné recevra un bonus de bienvenue. Ensuite, un point sera crédité chaque mois pour chaque franc figurant sur la facture, a précisé Sunrise. Ces points pourront être utilisés, par exemple, pour obtenir des réductions sur des smartphones ou d’autres appareils comme des montres connectées ou des tablettes.

A quoi servent les points Sunrise Rewards?

Les points pourront également être échangés contre des offres telles qu’un service premium, des événements exclusifs, des services de streaming ou encore des bons d’achat. Plus un client accumule de points, plus le choix d’avantages s’élargit.

Les clients pourront utiliser leurs points dès le premier jour. Les points obtenus seront valables pendant deux ans. Après une phase de lancement, le programme sera automatiquement activé pour tous les abonnés Sunrise dans les prochaines semaines.

Les clients Yallo et CHmobile en profiteront-ils aussi?

Non. Le nouveau programme de fidélité est réservé à la marque principale Sunrise. Aucune modification n’est prévue pour les marques secondaires comme Yallo ou CHmobile, précise l’entreprise. Il faut donc s’attendre à ce que la guerre des prix se poursuive sur les marques à bas coût, tandis que Sunrise cherchera à fidéliser sa clientèle principale grâce à des services supplémentaires.

Pourquoi Sunrise opère-t-il ce changement?

Avec cette initiative, Sunrise amorce un tournant stratégique, explique son directeur général. Jusqu’à présent, les opérateurs télécoms se disputaient les clients à coups d’offres toujours moins chères. Les nouveaux clients bénéficiaient ainsi des meilleures conditions, tandis que les abonnés de longue date se retrouvaient désavantagés à mesure que les prix baissaient. Une situation contraire aux attentes des clients, selon André Krause. Et qui engendrait de nombreuses insatisfactions.

«Il devient de plus en plus difficile de générer une croissance durable uniquement grâce à l’acquisition de nouveaux clients.» Dans le segment premium, où se positionne la marque Sunrise, l’argument du prix perd progressivement de son efficacité en raison des baisses constantes. Le changement fréquent d’opérateur mobile devient de moins en moins attrayant.

André Krause, patron de Sunrise. Image: Sunrise UPC

La guerre des prix est en grande partie terminée, a déclaré André Krause à l’agence de presse AWP. L’attention se porte désormais davantage sur les clients existants. Cela crée une situation gagnant-gagnant: les clients profitent d’avantages exclusifs, tandis que Sunrise tire davantage de valeur de sa base de clients et soutient sa croissance.

Le programme de fidélité constitue une extension du programme existant «Sunrise Moments». Celui-ci permet déjà aux abonnés d’acheter, par exemple, des billets pour des événements plus tôt ou à un tarif préférentiel par rapport aux canaux officiels. Ce programme a été lancé en 2022.

En renforçant ce dispositif, Sunrise souhaite également réduire le taux de résiliation:

«Le plus important est que le client perçoive que Sunrise ne s’intéresse pas uniquement aux nouveaux clients, mais accorde aussi une grande importance à ses clients existants.» André Krause.

Les effets du nouveau programme de fidélité sont déjà intégrés dans les objectifs financiers pour 2026, a ajouté le directeur général. Sunrise prévoit de maintenir son chiffre d’affaires globalement stable cette année, soit environ 3 milliards de francs. Le bénéfice d’exploitation (EBITDAaL) devrait atteindre près de 1 milliard de francs. (sda/awp / trad. hun)