en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Société

Les prisons suisses ont un gros problème de surpopulation

Les prisons vaudoises sont particulièrement concernées par ce souci. Ici, prison d'Orbe (image d'illustration).
Les prisons vaudoises sont particulièrement concernées par ce souci. Ici, prison d'Orbe (image d'illustration). keystone

Les prisons suisses ont un gros problème

Les prisons suisses peinent à gérer la surpopulation carcérale et ses conséquences. La révolte début février à Bellechasse (FR), où les détenus dénonçaient de mauvaises conditions de détention, illustre une problématique nationale. Tour d'horizon.
15.02.2026, 12:3215.02.2026, 12:32

Après la révolte début février à Bellechasse (FR), dénonçant de mauvaises conditions de détention, un tour d'horizon montre la situation des prisons en Suisse. Celles-ci doivent gérer la surpopulation carcérale et ses conséquences depuis des années.

En décembre 2025, les prisons suisses étaient occupées à 94% en moyenne, selon les données du Centre suisse de compétence en matière de sanctions pénales. En hausse depuis plusieurs années, «ce chiffre traduit une pression réelle sur le système», a précisé la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).

La Russie aurait empoisonné Navalny en prison

En Suisse romande, les prisons vaudoises ont des taux d'occupation allant jusqu'à 166%. A Genève, la prison de Champ-Dollon atteignait 122% d'occupation fin 2025, mais les cantons de Neuchâtel et du Jura sont plus sereins. La Suisse alémanique est aussi concernée, avec notamment la prison du Kreis 4 à Zurich, occupée à 102 %. Plusieurs projets cantonaux sont prévus pour agrandir ou construire de nouveaux bâtiments.

«Fort risque sanitaire»

La surpopulation carcérale cause de nombreux défis aux établissements de détention. En plus d'une charge accrue pour le personnel et les infrastructures, les cantons doivent aussi gérer un risque sanitaire plus élevé.

La grande promiscuité et la perte d'intimité liées à la surpopulation carcérale accroissent les tensions, nécessitant «une vigilance constante» pour préserver un climat stable et sécurisé, souligne le canton de Genève.

Elle complique la gestion des différentes affectations et demande une réévaluation constante de l'accès aux soins, sur fond d'un «fort risque sanitaire» lié au risque accru de propagation de maladies infectieuses.

Nouveaux profils de délinquants

Les grands défis sont liés aux «nouveaux profils de délinquants très dangereux et violents», ainsi qu'à l’état de santé mentale et physique des personnes qui entrent en détention, selon le service pénitentiaire de Neuchâtel. En Valais, le canton a signalé que les détenus doivent désormais partager leurs cellules, impliquant «plus de bruit et de promiscuité».

Viol, somnifères et vidéos: le procès du fils de la princesse de Norvège continue

Le département de la justice de Zurich relève aussi le fait qu'une grande partie des détenus présentent désormais des troubles psychiques. Souvent, les cellules doubles ne peuvent plus accueillir qu'une seule personne, ce qui réduit le nombre de places disponibles.

Face à la surpopulation, d'autres leviers que la construction de nouveaux bâtiments doivent ainsi être actionnés, selon le Conseil d'Etat vaudois. Notamment des alternatives à la détention comme le bracelet électronique ou le travail d'intérêt général

(sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Seedance 2.0: l'IA de Bytedance fait de l'ombre à Google et OpenAi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Je pensais que j'allais mourir»: elle s'est fait opérer en Turquie
Isabelle a eu recours à la chirurgie esthétique en Turquie. Le prix du forfait semblait avantageux, mais les complications ont été nombreuses. Au final, c'est le système de santé suisse qui en assume les coûts.
C'était il y a un peu plus de six ans. Une amie d'Isabelle* avait réservé une abdominoplastie en Turquie. Elle lui a proposé de l'accompagner et lui a montré le site internet de la clinique esthétique. «La clinique paraissait moderne», se souvient Isabelle, avant de poursuivre:
L’article