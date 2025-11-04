assez ensoleillé
Suisse: un UDC en détention dans une affaire de drogue

Une voiture de la police cantonale de Soleure.
Image d'illustrationImage: Police cantonale de Soleure.

Un UDC placé en détention dans une affaire de drogue

Un député soleurois a été pris dans un coup de filet autour d'infractions à la loi sur les stupéfiants. Il a été placé en détention provisoire.
04.11.2025, 10:0804.11.2025, 10:08

Un membre du parlement cantonal soleurois a été placé en détention provisoire. L'élu UDC est soupçonné d'infraction à la loi sur les stupéfiants. Le ministère public ne donne pas d'informations en raison de l'enquête en cours.

Plusieurs personnes – parmi lesquelles l'élu – se trouvent en détention préventive, a indiqué mardi Cony Brand, porte-parole du parquet soleurois, confirmant une information de la radio télévision alémanique SRF. Pour des raisons liées à l'enquête en cours, leur nombre n'est pas précisé.

Le plus grand groupe au parlement

Les prévenus sont soupçonnés d'infractions à la loi sur les stupéfiants, a complété. La présomption d'innocence s'applique. Selon les informations de la SRF, une intervention policière a eu lieu jeudi dernier dans le cadre de cette affaire.

Cette Genevoise dormait en prison quand elle a été réélue

Avec 25 membres, l'UDC constitue pour la première fois depuis les nouvelles élections d'avril dernier le plus grand groupe au parlement soleurois. Le Grand Conseil y compte 100 sièges. (jzs/ats)

L'UDC empoigne une «arme de paysans»
Seul contre tous, l'UDC se lance dans la bataille contre les Bilatérales III avec une hallebarde en guise de signe de ralliement. Mais d'où vient cette arme mythique, qui fut aussi un symbole fascisant dans les années 1930?
Ce petit accessoire tout mignon pourrait devenir très tendance chez une partie des Suisses dans les prochains mois. Dimanche soir au 19h30 de Jennifer Covo, le président de l’UDC, le Schwytzois Marcel Dettling, un paysan père de trois enfants, arborait un pin’s en forme de hallebarde à la boutonnière. Le parti nationaliste veut faire de l’arme fétiche des confédérés contre les Habsbourg le symbole de l’opposition aux Bilatérales III.
L’article