Image d'illustration Image: Police cantonale de Soleure.

Un UDC placé en détention dans une affaire de drogue

Un député soleurois a été pris dans un coup de filet autour d'infractions à la loi sur les stupéfiants. Il a été placé en détention provisoire.

Plus de «Suisse»

Un membre du parlement cantonal soleurois a été placé en détention provisoire. L'élu UDC est soupçonné d'infraction à la loi sur les stupéfiants. Le ministère public ne donne pas d'informations en raison de l'enquête en cours.

Plusieurs personnes – parmi lesquelles l'élu – se trouvent en détention préventive, a indiqué mardi Cony Brand, porte-parole du parquet soleurois, confirmant une information de la radio télévision alémanique SRF. Pour des raisons liées à l'enquête en cours, leur nombre n'est pas précisé.

Le plus grand groupe au parlement

Les prévenus sont soupçonnés d'infractions à la loi sur les stupéfiants, a complété. La présomption d'innocence s'applique. Selon les informations de la SRF, une intervention policière a eu lieu jeudi dernier dans le cadre de cette affaire.

Avec 25 membres, l'UDC constitue pour la première fois depuis les nouvelles élections d'avril dernier le plus grand groupe au parlement soleurois. Le Grand Conseil y compte 100 sièges. (jzs/ats)