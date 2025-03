La police est intervenue en force, mercredi dernier, au domicile d'une élue genevoise. Image: watson/keystone

Cette Genevoise dormait en prison quand elle a été réélue

Une affaire de trafic de drogue impliquant une élue verte du Grand-Saconnex pourrait avoir des répercussions sur les élections municipales genevoises. watson a obtenu des réactions et témoignages.

La vice-présidente du conseil municipal du Grand-Saconnex, du parti des Verts, était en prison lorsqu’elle a été réélue. Soit dimanche, le jour où le canton de Genève renouvelait ses exécutifs et délibératifs communaux.

Soupçonnée d’être impliquée dans un trafic de drogue, l’élue saconnésienne a été arrêtée mercredi 19 mars avec sept autres personnes, dont son mari et son fils de 34 ans, qui serait le «cerveau» du trafic, a révélé lundi la Tribune de Genève.

Info rendue publique le lendemain des élections

Il se trouve que cette information est rendue publique au lendemain du scrutin, au cours duquel les écologistes ont pris une déculottée. Certains, passé l’effet de souffle de cette nouvelle tout droit sortie d’une série Netflix, se demandent pourquoi elle n’a pas été communiquée dans les jours précédant les élections municipales.

Joint par watson, le président de l’UDC genevoise, Yann Dugerdil, ne cache pas sa colère.

«S’il apparaît que cette information a été tue volontairement avant la tenue du scrutin, ce serait un scandale» Yann Dugerdil, président de l'UDC Genève

Plane le soupçon que l'information ait été gardé secrète pour ne pas nuire à la réputation des Verts, partant, à la gauche dans son ensemble.

«Nous ne lui aurions pas permis de se maintenir»

La présidente des Verts genevois, Maryam Yunus Ebener, affirme avoir eu connaissance de l’info lundi seulement.

«Si nous l’avions su plus tôt, nous n’aurions pas permis à l’élue saconnésienne de maintenir sa candidature. Ce qui est sûr à présent, c’est que nous allons exiger sa démission du conseil municipal du Grand-Saconnex. Les Verts ne tolèrent pas le trafic de drogue.» Maryam Yunus Ebener, présidente des Verts Genève

«J'étais là au moment de l'arrestation»

L’ancienne élue d’Ensemble à gauche Magali Orsini ne se prononce pas sur la sincérité des propos de Maryam Yunus Ebener, mais elle a du mal à croire que les Verts du Grand-Saconnex n’aient rien su de l’arrestation de leur collègue.

«J’ai mon bureau dans l’immeuble où la police est venue arrêter mercredi l’élue du Grand-Saconnex et une partie de sa famille. J’étais là au moment de l’arrestation. J’ignorais tout du trafic de drogue dont cette famille est soupçonnée. Mais je n’imagine pas que les Verts du Grand-Saconnex aient pu ignorer que la vice-présidente du conseil municipal de leur ville avait été arrêtée ce jour-là.» Magali Orsini, ancienne élue d’Ensemble à gauche

Dimanche sur sa page Facebook, l'ancienne élue d'Ensemble à gauche faisait part de son étonnement:

Magali Orsini comptait se rendre à la réunion du conseil municipal du Grand-Saconnex qui devait se tenir lundi soir, indique-t-elle.

«Nous n’avions pas à rendre publique l’arrestation»

Le maire du Grand-Saconnex, le Vert Laurent Jimaja, auquel il a manqué quatorze voix pour être réélu dimanche au premier tour au conseil administratif, répondra sûrement à Magali Orsini qu’il était au courant de l’arrestation de sa collègue de parti, et ce, avant dimanche, comme il l'a confié à watson:

«Avant toute chose, il faut rappeler la présomption d’innocence dont bénéficient cette élue et sa famille. Cela dit, nous avons appris mercredi qu’une intervention policière avait eu lieu le matin au domicile de l’élue, dans le quartier du Pommier. Certains parlaient d’un trafic de drogue, d’autres, d’un trafic d’armes. Il est important que la justice fasse son travail et puisse établir les faits reprochés. Ne sachant rien du fond de l’affaire, nous n’avions pas à rendre publique l’arrestation qui a eu lieu. Il s’agit d’une affaire privée.» Laurent Jimaja, maire du Grand-Saconnex

Laurent Jimaja, dont la vision sur la conduite à tenir entre le mercredi de l'arrestation et le jour des élections diffère de celle exposée plus haut par la présidente des Verts, s'est présenté dimanche à sa réélection au conseil administratif du Grand-Saconnex sur un ticket commun avec le sortant socialiste Michel Pomatto.

Du côté de la justice, le chargé de relations médias, Olivier Francey, indique par communiqué que «neuf personnes suspectées d'être impliquées dans ce trafic de stupéfiants ont été interpellées. Elles ont toutes été entendues par le Ministère public les 20 et 21 mars 2025.»

Le communiqué dit aussi:

«Saisi par la procureure Yana Kiener, en charge de la procédure, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de 8 prévenus. Parmi eux figure la vice-présidente du Conseil municipal d'une commune genevoise. Les personnes interpellées sont prévenues d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elles bénéficient toutes de la présomption d'innocence.» Communiqué de la justice genevoise

Cette affaire de trafic de drogue, impliquant, en tant que suspecte, une élue d’une commune genevoise de 13 000 habitants, n’était-elle pas d’intérêt public? N'aurait-il pas fallu informer les Genevois du cas avant le scrutin de dimanche? La justice ne souhaite pas faire de commentaires à ce propos.

Pourquoi la justice n'a-t-elle rien dit avant?

Ce que l’on sait, c’est que la procureure chargée de l’affaire est de la couleur politique du Centre (à Genève, les procureurs sont élus) et que le procureur général, Olivier Jornod, est PLR. Si la justice avait communiqué sur le cas en question avant dimanche, il n'est pas impossible que le PLR et le Centre eussent été soupçonnés de vouloir influer sur l’élection, au détriment des Verts et de la gauche en l’occurrence, quand bien même une bonne partie des électeurs avaient déjà voté par correspondance à ce moment-là.

Du beurre pour l'UDC?

On peut s’attendre à ce que cette affaire mêlant politique et trafic de stupéfiants (un kilo de cocaïne a été saisi au domicile de la suspecte) alimente la campagne d’ici au 13 avril, date du deuxième tour de l’élection des conseils administratifs (exécutifs). L’UDC, qui a fait une percée remarquée dans les assemblées délibératives, espère décrocher des sièges dans des gouvernements communaux. La droite populiste cherchera peut-être à tirer profit de la situation, elle qui vise un siège à l'exécutif de la ville de Genève.

Yann Dugerdil ne décolère pas contre la socialiste Joëlle Bertossa, bien placée en vue du deuxième tour dans le chef-lieu du canton. A la suite d'un article de Blick, il lui reproche d'avoir professionnellement bénéficié d'une situation dominante, ce qu'elle conteste en tout point. Alors, maintenant, cette histoire de trafic de drogue mêlant une élue verte...