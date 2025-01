Image d'illustration Image: Shutterstock

Le passage à tabac d'une ado en Suisse circule sur les réseaux

Une jeune fille de 16 ans a été violemment agressée par six adolescentes dans le canton de Soleure. L'attaque a été filmée et diffusée sur la Toile.

Après l'agression d'une adolescente de 16 ans à Oensingen, dans le canton de Soleure, la justice des mineurs a ouvert une enquête pénale contre six jeunes filles. La victime, blessée, a dû être transportée à l'hôpital.

L'attaque a été filmée, et des extraits vidéo ont circulé sur les réseaux sociaux. La police cantonale de Soleure a confirmé mardi à l'ATS une information publiée par Blick. L'agression s'est produite le vendredi 17 janvier, entre 20h et 20h30, près de la gare d'Oensingen.

Brutalisée et humiliée

Selon Bruno Gribi, porte-parole de la police, les six suspectes ont entre 14 et 16 ans. Elles auraient violemment pris à partie la victime, la brutalisant et l'humiliant de diverses manières. Grièvement blessée, l'adolescente a dû être hospitalisée.

L'enquête menée par la police et le parquet des mineurs a permis l'interpellation des six adolescentes, qui seraient de nationalités différentes. Une procédure pénale pour agression a été ouverte.

Les autorités n'ont pour l’instant pas communiqué davantage d’informations sur le déroulement des faits ou sur les personnes impliquées, les investigations étant toujours en cours. (jzs/ats)