en partie ensoleillé10°
DE | FR
burger
Suisse
Soleure

Fortes détonations: encore un bancomat attaqué en Suisse

Bancomat attaqué à Breitenbach
Il n'est pas encore possible d'évaluer l'ampleur exacte des dégâts.Image: Police cantonale de Soleure

Fortes détonations: encore un bancomat attaqué en Suisse

Un distributeur de billets a été attaqué à l'explosif à Breitenbach (SO). Un bâtiment a été partiellement détruit.
13.02.2026, 15:1113.02.2026, 15:11

Un bancomat a été attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi à Breitenbach (SO). Des fortes détonations ont été entendues peu avant 04h00, souligne la police.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le bancomat et une partie du bâtiment adjacent ont été détruits par l'explosion. Il n'est pas encore possible d'évaluer l'ampleur exacte des dégâts, mais personne n'a été blessé.

Bancomat attaqué à Breitenbach
La police recherche des témoins.Image: Police cantonale de Soleure

Les auteurs présumés ont pris la fuite en direction de Laufon (BL) à bord d'une voiture blanche, indique la police cantonale soleuroise. Ils sont parvenus à s'échapper.

Voici la carte de tous les bancomats encore actifs en Suisse romande

Après des premières investigations menées par le Parquet soleurois, le Ministère public fédéral a pris la conduite de l'enquête. La police recherche des témoins. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Il fonce en voiture dans une concession automobile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Trump a deux raisons de continuer à taper sur la Suisse
Le président américain a profité d’une interview télévisée pour s’en prendre une nouvelle fois à Karin Keller-Sutter. Cherche-t-il ainsi à mettre la Suisse sous pression avant les discussions sur un accord commercial?
Le président des Etats-Unis n’a toujours pas pardonné à la «première ministre» suisse. Dans un entretien télévisé enregistré lundi, Donald Trump s’est de nouveau plaint de l’attitude «très agressive» de celle dont il ne parvient décidément plus à se souvenir du nom.
L’article