Le string ou le burkini à la piscine, vous en pensez quoi?

D’abord, la possibilité de se baigner seins nus:

On était devenu très puritain, c’est bien de revenir à une forme de liberté, comme il y a quelques décennies. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée à la piscine. Si on y tient absolument, il y a des plages naturistes pour ça. C’est une question d’égalité entre les sexes, c’est très bien, j’approuve la mesure spécifiquement pour cette raison. Et puis quoi encore? Non merci, on n’est pas obligé de tout montrer, c’est ridicule à la fin.