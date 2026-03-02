ciel clair
DE | FR
burger
Sport
Marathon

Marathon: distinguer le faux mur du vrai

Image

Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon

La plupart des coureurs redoute le fameux mur du marathon mais ignore qu'il en existe en réalité deux. Or les distinguer peut vous rendre plus performant.
02.03.2026, 19:0102.03.2026, 19:01
Julien Caloz
Julien Caloz

Cet article contient une mauvaise et une bonne nouvelle. Or puisque la plupart des gens préfère apprendre la mauvaise d'abord, une habitude confirmée par plusieurs recherches en psychologie (notamment une étude publiée en 2014 dans la revue Personality and Social Psychology Bulletin), c'est par elle que nous allons commencer: il n'existe pas un mur en marathon, mais deux. La bonne, c'est que le fait de les connaître, donc de les distinguer, vous permet d'être plus performant sur la distance reine de la course à pied (42,195 km).

«Il faut distinguer les deux murs, car ce sont deux évènements différents qu'on n'aborde pas de la meilleure manière aux entraînements, prévient Fabien Chaudoye, coach de course à pied dans le canton de Fribourg. Les connaitre est un avantage pour un coureur car il aura une meilleure connaissance de son corps et de ses réactions.»

«C'est magique»: ce Romand a réalisé le rêve de tout marathonien

Le premier mur, aussi appelé le «faux mur», tous ceux qui se sont déjà intéressés au marathon le connaissent. Il intervient à partir du 30e km, lorsque le coureur amateur entre dans une zone qui lui est inconnue, n'ayant jamais dépassé les 30 bornes à allure marathon à l'entraînement. «Plein de questions surgissent alors: est-ce qu'on sera toujours aussi confortables dans nos chaussures? Est-ce qu'on aura des crampes, ou des douleurs aux aisselles en raison des frottements? C'est l'aspect mental qui entre en jeu», détaille Fabien Chaudoye.

Mais un autre mur, «le vrai» si on ose le qualifier ainsi, menace le coureur. Il s'agit d'une barrière physiologique. «C'est l'épuisement des réserves de glycogène dans le corps», résume froidement Chaudoye, à qui nous avons posé plusieurs questions pour tenter de mieux comprendre le phénomène, et démêler le vrai du faux.

Fabien Chaudoye, sur 100% des marathoniens, combien font l'expérience du faux mur et combien du vrai?
Le faux mur, c'est quasiment du 100% dès le 30e km. On expérimente tous la douleur, le dépassement de soi. Le vrai mur, pour un premier marathon, concerne quant à lui plus de 50% des coureurs. Même les très bons athlètes, ceux qui font une centaine de bornes par semaine à l'entraînement, peuvent expérimenter ce phénomène sur le premier marathon.

Fabien Chaudoye est un coach réputé dans le canton de Fribourg.
Fabien Chaudoye est un coach réputé dans le canton de Fribourg. Image: DR

Comment distinguer le vrai du faux?
Sur le faux mur, le mental pourra toujours compenser. En s'accrochant et en serrant les dents, on peut continuer malgré les ampoules ou les douleurs musculaires tout en ne perdant que quelques secondes par kilomètre. Mais face au vrai mur, ce n'est plus possible: c'est comme une panne d'essence, on n'avance plus et la performance s'envole. On peut perdre 1 ou 2 minute par kilomètre.

Le faux mur intervient généralement autour du 30e km. Et le vrai?
Il peut se produire à peu près n'importe quand entre le 30e et le 42e km.

Peut-on le prévenir?
Oui, et c'est la différence avec le faux mur. Bien sûr, on peut en limiter les effets avec de bonnes chaussures par exemple, mais il y a une part de malchance dans le faux mur, alors que le vrai est purement physiologique, et on peut l'éviter avec un entraînement adapté.

Quel entraînement?
Il y a deux aspects à travailler et cela commence par l'alimentation, puisqu'elle permet de remplir au mieux les réserves de glycogène. J'oblige d'ailleurs mes athlètes à prendre des gels à chaque entraînement orienté marathon, de façon à habituer l'organisme. L'autre aspect du travail concerne les lipides, la graisse étant une réserve d'énergie conséquente. Grâce à des sorties longues ou parfois à jeun, on favorise la lipolyse (réd: un processus biologique naturel de dégradation des graisses dans le corps). Les coureurs pourront ainsi mieux faire la transition entre l'utilisation du sucre, le premier carburant du marathonien, et de la graisse, et ainsi repousser le vrai mur du marathon le plus loin possible, voire même pas le toucher.

«J'ai fini détruit»: il a créé la surprise aux 100 km de Bienne

Distinguer le vrai du faux, quand on est en plein effort et qu'on manque de lucidité, semble difficile.
C'est effectivement super dur, mais la connaissance du phénomène va aider. Face au faux mur, certains coureurs sont tentés de ne rien manger car ils sont en difficulté alors que c'est le contraire qu'il faut faire: pour éviter le vrai mur qui ne manquera pas d'arriver si on prive son corps d'énergie, il ne faut surtout pas rater un ravitaillement. Le fait de savoir cela permet de prendre les meilleures décisions.

On imagine que c'est aussi rassurant de pouvoir faire la distinction entre un voyant orange (le faux mur) et un voyant rouge (le vrai). Cela permet de ne pas paniquer quand ça commence à tirer au 30e km.
Exactement! Et puis, comme il y a une très grosse part de mental en marathon, le fait de se trouver dans un environnement connu enlève un peu de stress. On va prendre de meilleures décisions et être plus rassuré, ce qui sera autant d'énergie économisée.

Plus d'articles sur le sport
Infantino: «Je n'ai plus besoin de mon passeport suisse»
4
Infantino: «Je n'ai plus besoin de mon passeport suisse»
de François Schmid-Bechtel
Les tickets VIP offerts par la SSR interrogent
1
Les tickets VIP offerts par la SSR interrogent
de françois schmid-bechtel et rainer sommerhalder
Ce choix de la fédération suisse de curling va faire jaser
Ce choix de la fédération suisse de curling va faire jaser
Ces sports veulent révolutionner les JO d'hiver: grosses tensions
Ces sports veulent révolutionner les JO d'hiver: grosses tensions
de Katia DOLMADJIAN
Donald Trump joue un mauvais tour à la Nati
1
Donald Trump joue un mauvais tour à la Nati
de François Schmid-Bechtel
Horrible chute en saut à ski
Horrible chute en saut à ski
Ce stade s'apprête à entrer dans l'histoire du football
Ce stade s'apprête à entrer dans l'histoire du football
Le ski suisse dévoile un plan surprenant
Le ski suisse dévoile un plan surprenant
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
de Yoann Graber
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
de Julien Caloz
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
de Romuald Cachod
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
de Yoann Graber
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
1
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
de Klaus Zaugg
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
2
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
de Christoph Kieslich
«Jack Hughes for President»: voici la nouvelle icône du rêve américain
«Jack Hughes for President»: voici la nouvelle icône du rêve américain
de Antoine Menusier
Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle
Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle
Un arbitre d'élite suisse condamné pour avoir filmé des joueuses nues
1
Un arbitre d'élite suisse condamné pour avoir filmé des joueuses nues
Cette ville romande va accueillir un géant du hockey
Cette ville romande va accueillir un géant du hockey
de Romuald Cachod
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
de Romuald Cachod
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
5
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
de rainer sommerhalder
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
1
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
de Nik Dömer
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
de Klaus Zaugg
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
1
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
de Yoann Graber
Thèmes
Des chercheurs affirment avoir ressuscité des loups préhistoriques
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ils ont vécu le pire cauchemar de tous les coureurs
Plusieurs coureurs ont vécu ce que beaucoup redoutent en course, dimanche, lors du départ totalement chaotique du 10 km de Castellon, en Espagne.
Le 10 km de Castellon, couru dimanche au nord de Valence, a été particulièrement animé, et pas seulement parce que ses vainqueurs, Harbert Kibet et Caroline Gitonga, ont signé des temps figurant parmi les dix meilleures performances mondiales de tous les temps sur 10 kilomètres, ou que Yann Schrub et Megan Keith ont établi de nouveaux records d’Europe sur la distance.
L’article