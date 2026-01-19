Un supporter du FC Sion perd la vie en plein match

Un supporter du FC Sion est décédé après une chute survenue mercredi soir en pleine seconde mi-temps au stade de Tourbillon. Une enquête judiciaire est ouverte.

Un supporter du FC Sion a perdu la vie. Le trentenaire a fait une chute mortelle lors du match de Super League de mercredi dernier, opposant la formation valaisanne à Winterthour, alors qu'il se trouvait dans le gradin nord du stade de Tourbillon.

Grièvement blessé, le Suisse de 36 ans est décédé de ses blessures, vendredi à l'Hôpital de Sion, précise lundi la Police cantonale valaisanne dans un communiqué.

Que s'est-il passé?

L’accident s’est produit aux alentours de 21h45, soit en pleine seconde mi-temps du match. Pour une raison qui demeure à ce stade indéterminée, ce dernier a chuté dans le vide au niveau de l’escalier ouest.

Les secours de l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) ont immédiatement été dépêchés sur place. Après avoir reçu les premiers soins, l’homme a été transporté en ambulance à l’Hôpital de Sion, où il a succombé.



Les premiers éléments de l’enquête permettent d’exclure l’intervention d’un tiers. Le Ministère public du Valais central a ouvert une instruction afin d’établir les circonstances exactes de l’accident.

Le jour de l'hommage à Crans-Montana

Le FC Sion a rendu un hommage solennel aux victimes du drame de Crans-Montana ce jour-là au stade de Tourbillon. Dans une atmosphère de recueillement, une cérémonie a accompagné la minute de silence: gerbes de fleurs, présence des familles endeuillées et participation de skieurs professionnels.

Les noms des quarante victimes ont défilé sur l’écran géant, dans un silence chargé d’émotion. Des hommages similaires ont eu lieu ailleurs en Suisse, notamment à Genève lors du derby Servette–Lausanne, signe d’une mobilisation du football helvétique au-delà du simple cadre sportif. Malgré la victoire des Sédunois, l’enjeu principal de la soirée était la mémoire et le soutien aux proches des victimes. (jah/ats)