brouillard-1°
DE | FR
burger
Sport
Athlétisme

Athlétisme: duel Karalis-Duplantis en saut à la perche

Emmanouil Karalis (GRE) hugs Armand Duplantis (SWE) during the World Athletics Championships 2025 at the National Stadium in Tokyo, Japan, on September 13, 2025. (Photo by Pat Scaasi/MI News/NurPhoto ...
Emmanouil Karalis et Armand Duplantis vont se livrer une bataille au sommet lors des Mondiaux en salle de Torun (20-22 mars).Image: NurPhoto

Un duel entre deux géants affole la planète sport

En franchissant 6m17 ce week-end, le perchiste grec Emmanouil Karalis a mis la pression sur Armand Duplantis. Leurs retrouvailles dans trois semaines s'annoncent bouillantes.
03.03.2026, 05:3503.03.2026, 05:35
Julien Caloz
Julien Caloz

«Ça devrait être bien!» Au bout du fil, l'entraîneur français Philippe d'Encausse se réjouit du samedi 21 mars et du duel à venir entre les deux stars actuelles de la perche, Emmanouil Karalis et Armand Duplantis. Le premier est devenu samedi le deuxième meilleur performeur de l'histoire du saut à la perche en franchissant 6m17. Un sacré résultat qui met la pression sur le second pour les Mondiaux en salle de Torun. Car même si «Mondo» Duplantis détient toujours le record du monde (6m30), il sait qu'il n'aura plus le droit à l'erreur désormais s'il veut continuer à régner en maître sur la discipline.

Pour watson, Philippe d'Encausse, entraîneur de Renaud Lavillenie et ancien perchiste lui-même, décrypte le nouveau duel explosif de l'athlétisme mondial.

Philippe d'Encausse, la dernière fois qu'on s'était appelé, vous aviez évoqué la difficulté, pour les perchistes, de gagner ne serait-ce qu'un centimètre sur un saut. Or Emmanouil Karalis vient de battre son record personnel de 9 cm. Comment l'expliquer?
Je pense qu'il avait une valeur supérieure à son record personnel, puisque l'an dernier à Tokyo, il aurait déjà pu franchir 6m20. Il fallait que les planètes s'alignent.

«On attend désormais de connaître la suite, car je ne vois pas pourquoi Karalis ne sauterait pas plus haut. Il peut encore nous surprendre»
Cette perchiste suisse ne se déplace plus sans ce petit objet

C'est une bonne nouvelle pour l'intérêt des prochaines compétitions. Armand Duplantis n'est plus seul au monde.
C'est vrai qu’il avait l’habitude d’évoluer seul au sommet, et cela fait d’ailleurs longtemps qu’il n’a plus perdu la moindre compétition. Même lorsqu’il est légèrement en dessous de son meilleur niveau, un «simple» saut à 6m suffit souvent pour l’emporter. Mais la donne a changé: désormais, il aura en permanence quelqu’un sur ses talons. Cela dit, la perche reste une discipline imprévisible: du jour au lendemain, une blessure ou une perte de confiance peut vous faire redescendre très vite.

Karalis a expliqué qu'il avait utilisé «de nouvelles perches qui fonctionnent très bien». Est-ce habituel pour un perchiste de changer de matériel?
En réalité, il a conservé la même marque, mais il a opté pour des perches plus longues et plus rigides. Or comme toute l’énergie est restituée par la perche, plus celle-ci est dure, plus elle renvoie d’énergie et vous propulse haut.

Emmanouil Karalis competes in pole vault during the Orlen Cup Lodz 2026 event in Lodz, Poland, on January 25, 2026. The ORLEN Cup Lodz 2026 is an indoor athletics meeting at Atlas Arena and is part of ...
Le Grec en janvier dernier à Lodz, en Pologne.Image: NurPhoto

Mais il ne suffit pas d'avoir des perches rigides, il faut être capables de les utiliser.
Vous avez raison. J'entraîne des athlètes qui pourraient atteindre les 6m10 en utilisant du matériel plus dur, mais ils en sont pour l'instant incapables.

Emmanouil Karalis a 26 ans. À quel âge un perchiste atteint-il généralement le sommet de sa carrière?
C'est difficile à dire. Karalis faisait déjà 5m55 chez les cadets. C'était un des tout meilleurs du monde dans sa catégorie. Il est un peu rentré dans le rang par la suite, avant de connaître une progression importante en 2024.

Les perchistes vont toujours plus haut, mais existe-t-il une limite «humaine»?

Quand on est entraîneur, ce type de progression est-il une énigme? On peut analyser et expliquer une performance à travers des éléments techniques, mais ce qui se joue dans la tête d’un athlète qui franchit soudain un cap, demeure souvent difficile à décrypter.
C’est vrai. Karalis a sauté à Clermont la semaine dernière et on dispose de nombreuses données, notamment sur sa vitesse d’élan. Contrairement à Mondo, qui est le plus rapide de tous sur la piste, Karalis ne se distingue pas particulièrement dans ce domaine. En revanche, il possède une vraie puissance et surtout une capacité impressionnante à transférer toute l’énergie de sa course dans la perche. Il n’y a quasiment aucune déperdition, ce qui lui permet d’utiliser des perches plus rigides et donc d’aller chercher des hauteurs supérieures.

«Mais il y a sans doute aussi un déclic plus profond. Je sais qu’il a changé d’entraîneur en 2024, et cela a probablement joué un rôle dans sa progression»

La performance de Karalis fait un peu penser à ce qu'il s'est passé ce week-end en cyclisme. Paul Seixas s’est imposé en Ardèche et beaucoup le voient déjà comme le futur rival de Tadej Pogacar. Comme à la perche, l’émergence d’un vrai contradicteur face à un champion ultra-dominant relance totalement l’intérêt. Pour le vélo comme pour la perche, c’est une pub rêvée, non?
Ce qui compte, c’est qu’une discipline reste dynamique, surtout dans des sports où le résultat est chiffré. Il n’y a rien de pire qu’un championnat remporté avec la même performance qu’il y a 30 ans. Jusqu’à présent, on savait presque à l'avance qu'Armand Duplantis allait s’imposer, ce qui enlevait un peu de suspense. Le fait qu’il ait désormais quelqu’un juste derrière lui relance vraiment l’intérêt de notre discipline, et c'est tant mieux.

Plus d'articles sur le sport
Un duel entre deux géants affole la planète sport
Un duel entre deux géants affole la planète sport
de Julien Caloz
Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon
Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon
de Julien Caloz
Les cubes vidéo dans les patinoires suisses ont une fonction secrète
Les cubes vidéo dans les patinoires suisses ont une fonction secrète
de Klaus Zaugg
Il y a un gros problème avec le nouveau logo de ce club suisse
Il y a un gros problème avec le nouveau logo de ce club suisse
de Klaus Zaugg
«L'arrêt de l'année»: le gardien de l'Angleterre réalise une prouesse
«L'arrêt de l'année»: le gardien de l'Angleterre réalise une prouesse
de Yoann Graber
Infantino: «Je n'ai plus besoin de mon passeport suisse»
4
Infantino: «Je n'ai plus besoin de mon passeport suisse»
de François Schmid-Bechtel
Les tickets VIP offerts par la SSR interrogent
1
Les tickets VIP offerts par la SSR interrogent
de françois schmid-bechtel et rainer sommerhalder
Ce choix de la fédération suisse de curling va faire jaser
Ce choix de la fédération suisse de curling va faire jaser
Ces sports veulent révolutionner les JO d'hiver: grosses tensions
Ces sports veulent révolutionner les JO d'hiver: grosses tensions
de Katia DOLMADJIAN
Donald Trump joue un mauvais tour à la Nati
1
Donald Trump joue un mauvais tour à la Nati
de François Schmid-Bechtel
Horrible chute en saut à ski
Horrible chute en saut à ski
Ce stade s'apprête à entrer dans l'histoire du football
Ce stade s'apprête à entrer dans l'histoire du football
Le ski suisse dévoile un plan surprenant
Le ski suisse dévoile un plan surprenant
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
de Yoann Graber
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
de Julien Caloz
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
de Romuald Cachod
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
de Yoann Graber
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
1
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
de Klaus Zaugg
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
2
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
de Christoph Kieslich
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Une journaliste australienne célèbre la mort de Ali Khamenei
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Marco Odermatt remet les pendules à l'heure
Battu pour l’or aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, Odermatt a repris sa marche en avant en Coupe du monde, s’imposant samedi lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen, devant ses compatriotes Alexis Monney et Stefan Rogentin. C'est un nouveau triplé suisse!
Marco Odermatt a remporté samedi à la mi-journée la descente de Garmisch-Partenkirchen comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, se consolant avec un succès de prestige sur la Kandahar après des JO 2026 sans titre.
L’article