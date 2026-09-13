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Lelio Massimo di Roccasecca, 9 ans, a gravi le Mont-Blanc

A 9 ans, il gravit le Mont-Blanc avec son père

Parti de Chamonix avec son père alpiniste, Lelio Massimo di Roccasecca a atteint le sommet à 4807 mètres le 4 septembre. Sa famille le présente comme le plus jeune alpiniste à avoir réalisé l’ascension par ses propres moyens.
13.09.2026, 20:5713.09.2026, 21:17

Un garçon de neuf ans originaire de Rome a gravi le Mont-Blanc avec son père. Selon sa famille, l’enfant serait ainsi la plus jeune personne à avoir atteint le sommet du Mont-Blanc par ses propres moyens. Lelio Massimo di Roccasecca a atteint le 4 septembre le sommet de la plus haute montagne des Alpes, à 4807 mètres d’altitude.

Il était accompagné de son père Valerio Massimo, un alpiniste expérimenté. Le garçon a déclaré à La Stampa:

«C’est incroyable de voir ce monde sous mes pieds, les montagnes de trois pays, l’Italie, la France et la Suisse»

La famille a ensuite célébré l’exploit au refuge du Goûter, situé environ 1000 mètres plus bas.

Selon sa famille, le garçon serait ainsi la plus jeune personne à avoir gravi le Mont-Blanc par ses propres moyens. Le gardien du refuge, Antoine Rattin, l’a également confirmé dans un courrier.

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Les parents Alexandra et Valerio parlent donc d’un record du monde. Le père préfère toutefois mettre en avant la performance de son fils plutôt que le record:

«Le record ne nous intéresse pas, Lelio aime simplement la montagne»

Père et fils sont des habitués de la montagne

Valerio Massimo a gravi le Mont-Blanc pour la première fois à l’âge de 14 ans. Il a ensuite participé à des expéditions dans l’Himalaya et le Karakorum et a notamment atteint l’Everest, le Cho Oyu et le K2. La famille possède une maison à Chamonix (F), d’où Valerio part régulièrement en montagne.

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Lelio a commencé l’alpinisme dès l’âge de trois ans. Sa première ascension l’a conduit au sommet d’une montagne facile des Apennins. A cinq ans, il a gravi le Gran Sasso, le plus haut sommet des Apennins, en empruntant une voie de crête. Il a ensuite effectué des courses dans les Dolomites. Son père souligne qu’il n’a jamais poussé son fils à pratiquer l’alpinisme. Lelio aurait développé lui-même sa passion pour la montagne. (hakl/apat/ats, tad. tib)

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