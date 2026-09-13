A 9 ans, il gravit le Mont-Blanc avec son père

Parti de Chamonix avec son père alpiniste, Lelio Massimo di Roccasecca a atteint le sommet à 4807 mètres le 4 septembre. Sa famille le présente comme le plus jeune alpiniste à avoir réalisé l’ascension par ses propres moyens.

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Un garçon de neuf ans originaire de Rome a gravi le Mont-Blanc avec son père. Selon sa famille, l’enfant serait ainsi la plus jeune personne à avoir atteint le sommet du Mont-Blanc par ses propres moyens. Lelio Massimo di Roccasecca a atteint le 4 septembre le sommet de la plus haute montagne des Alpes, à 4807 mètres d’altitude.

Il était accompagné de son père Valerio Massimo, un alpiniste expérimenté. Le garçon a déclaré à La Stampa:

«C’est incroyable de voir ce monde sous mes pieds, les montagnes de trois pays, l’Italie, la France et la Suisse»

La famille a ensuite célébré l’exploit au refuge du Goûter, situé environ 1000 mètres plus bas.

Selon sa famille, le garçon serait ainsi la plus jeune personne à avoir gravi le Mont-Blanc par ses propres moyens. Le gardien du refuge, Antoine Rattin, l’a également confirmé dans un courrier.

Les parents Alexandra et Valerio parlent donc d’un record du monde. Le père préfère toutefois mettre en avant la performance de son fils plutôt que le record:

«Le record ne nous intéresse pas, Lelio aime simplement la montagne»

Père et fils sont des habitués de la montagne

Valerio Massimo a gravi le Mont-Blanc pour la première fois à l’âge de 14 ans. Il a ensuite participé à des expéditions dans l’Himalaya et le Karakorum et a notamment atteint l’Everest, le Cho Oyu et le K2. La famille possède une maison à Chamonix (F), d’où Valerio part régulièrement en montagne.

Lelio a commencé l’alpinisme dès l’âge de trois ans. Sa première ascension l’a conduit au sommet d’une montagne facile des Apennins. A cinq ans, il a gravi le Gran Sasso, le plus haut sommet des Apennins, en empruntant une voie de crête. Il a ensuite effectué des courses dans les Dolomites. Son père souligne qu’il n’a jamais poussé son fils à pratiquer l’alpinisme. Lelio aurait développé lui-même sa passion pour la montagne. (hakl/apat/ats, tad. tib)