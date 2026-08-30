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«Je vais t'en donner une!»: un guide de montagne attaque un alpiniste

Un guide de montagne voulait dépasser un couple d’alpinistes polonais sur le Grossglockner, en Autriche. Mais il a dérapé à la suite d'une remarque.

Ellen Ivits / t-online

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Sur le Mürztaler Steig, au Grossglockner, en Autriche, une dispute a éclaté entre un guide de montagne et un alpiniste polonais. Les faits se sont produits le week-end dernier et ont été filmés. La vidéo se propage désormais sur les réseaux sociaux.

On aperçoit sur les images un passage étroit, à près de 3000 mètres d’altitude. L’alpiniste polonais s’y trouvait avec sa compagne lorsqu’un guide de montagne est arrivé pour les dépasser.

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Le Polonais lui a demandé de patienter pour les doubler. Il a également attiré son attention sur sa compagne, qui se trouvait en contrebas dans le passage.

Le guide de montagne a réagi sèchement: «Je suis guide, ferme-la!» Il a immédiatement poursuivi son chemin et dépassé la compagne de l’alpiniste polonais, lançant toutefois:

«Je vais monter et t'en donner une!»

Le Polonais a, lui aussi, réagi verbalement, le traitant notamment d’«idiot». Un peu plus tard, le guide de montagne a fait demi-tour et s’est précipité vers lui.

Sur la vidéo, on voit les deux hommes se faire face dans l’étroit passage. Le guide de montagne devient violent et exige du Polonais qu’il se comporte correctement. Pendant ce temps, la compagne tente verbalement de mettre fin à la dispute. Finalement, le guide poursuit définitivement son chemin. «C’est vraiment incroyable», lui lance le Polonais.

L’association autrichienne des guides de montagne réagit fermement

L’association des guides de montagne de Kals am Grossglockner lui avait confié la mission pour cette excursion, sans qu’il soit membre de l'organisation. Son président, Michael Amraser, condamne fermement son comportement. «Le comportement était catastrophique et absolument inacceptable», a-t-il déclaré.

A l’avenir, l’association ne lui confiera plus aucune mission. Elle a également contacté l’alpiniste polonais via les réseaux sociaux afin de lui présenter ses excuses pour l’incident. Elle n’a pour l’heure reçu aucune réponse.

Le guide de montagne concerné a refusé de s’exprimer sur l’incident à la demande de la Kronen Zeitung. Selon l’association des guides de montagne de Kals am Grossglockner, il a décliné toute demande de commentaire.

L’Association autrichienne des guides de montagne a elle aussi réagi à l’incident. Son président, Walter Zörer, qualifie les agissements du guide de «totalement inacceptables sur les plans humain et alpinistique». L’association se désolidarise d’un tel comportement.

Dans le même temps, elle souligne qu’il est difficile d’évaluer les faits à partir du seul extrait vidéo. L’association régionale compétente doit donc examiner l’incident et en tirer les conséquences. Des mesures disciplinaires à l’encontre du guide sont possibles.

Dans son communiqué, l’association souligne par ailleurs que les dépassements entre alpinistes sont monnaie courante. «Lorsqu’une cordée plus rapide dépasse d’autres alpinistes, c’est une pratique courante», peut-on lire. C’est expressément la manière dont le guide apparaît et communique dans la vidéo qui est critiquée.

Jusqu'à trois mois de prison

L’incident intéresse également la police. Selon le commandant adjoint de la police de Matrei in Osttirol, celle-ci a reçu un signalement et doit désormais examiner l’affaire. «Une enquête est menée pour mise en danger de l’intégrité physique», a-t-il déclaré à l’ORF.

La procédure n’a donc pas été déclenchée par l’un des alpinistes impliqués. Une personne ayant vu la vidéo a déposé plainte. La police a alors ouvert une enquête.

Une fois les investigations terminées, la police transmettra un rapport au parquet. Celui-ci devra ensuite décider de la suite à donner à l’affaire. Selon les informations disponibles, les faits reprochés au guide sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à trois mois de prison.

(t-online/roc)