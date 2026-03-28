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Hockey: Le match Lausanne-Servette a failli dégénérer

Des policiers anti-emeute interviennent dans la patinoire lors de l&#039;Acte 4 des quarts de finale des play-off du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre Lausanne HC, LHC, e ...
Des policiers anti-emeute ont dû intervenir dans la patinoire de Lausanne vendredi soir.Keystone

Hockey: Le match LHC-Servette a failli dégénérer

La police a dû intervenir vendredi à l'occasion du 4e match des play-off de National League à Lausanne.
28.03.2026, 12:5728.03.2026, 12:57

Des débordements ont eu lieu vendredi soir à la Vaudoise Arena de Lausanne lors du 4e match des quarts de finale des play-off de National League de hockey sur glace entre Lausanne et Genève-Servette. La police a dû faire usage de spray au poivre pour rétablir l'ordre.

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L’arrivée des cars de supporters genevois s’est déroulée sans incident, indique samedi la police vaudoise. Mais durant la rencontre, des provocations entre supporters des deux camps se sont déroulées à plusieurs reprises. Et des invectives ont fusé après le match.

Des supporters genevois ont réussi à s’introduire dans les gradins, et des échanges de coups se sont produits, poursuit le communiqué. La police est intervenue.

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Pour ce choc déchaînant les passions et qui s'est tenu à guichets fermés (9600 personnes), un important dispositif policier avait été déployé, réunissant les polices lausannoise et vaudoise et les forces de l'ordre intercommunales.

Genève-Servette s'est imposé 4-2 pour revenir à deux victoires partout dans la série. (ats)

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