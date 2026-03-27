Nico Dünner était amer après le match quatre contre Fribourg-Gottéron. Image: Keystone

Le capitaine des Lakers s'en prend aux Fribourgeois

Rapperswil a vu Fribourg-Gottéron revenir à sa hauteur jeudi, après une lourde défaite à domicile. Son capitaine, Nico Dünner, s’est plaint à l’issue du match d’un nombre excessif de simulations.

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Gottéron a définitivement lancé ses play-offs. Après deux défaites en début de série face à Rapperswil-Jona, les Fribourgeois ont réussi à égaliser jeudi en s’imposant 2-6 sur la glace des Lakers.

Jusqu’au dernier tiers-temps, «Rappi» a réussi à limiter l’écart à deux buts (1-3) et pouvait encore espérer. Mais en l’espace de quatre minutes, les Fribourgeois ont accéléré pour définitivement sceller la rencontre. Ils menaient 1-6 à dix minutes de la fin.

La frustration était bien sûr grande chez les Lakers après le match. Le capitaine Nico Dünner a certes estimé que son équipe s’était bien battue, mais il a rapidement ajouté au micro de MySports: «De temps en temps, nous sortons du schéma de jeu et leur laissons trop d’espace».

«Ils exploitent sans pitié les contre-attaques» Nico Dünner

Dünner, qui a manqué les deux premiers matchs de la série sur blessure, a ensuite lancé un appel au fair-play. «Il faut une ligne claire en ce qui concerne les charges à la tête ou à la nuque, mais je demande à tous les joueurs de ne pas simuler de fautes en hockey.»

«On subit tous des coups durs de temps en temps, mais il n’est pas nécessaire de tomber à chaque contact. Ça m’agace un peu!»

Nico Dünner

L’attaquant n’a toutefois pas souhaité préciser les situations auxquelles il faisait référence ni citer de nom adverse: «Je ne veux pas réduire cela à une seule scène, mais quand on se fait frapper, on se relève. Les arbitres essaient de trouver le juste équilibre, mais nous, les joueurs, devons aussi balayer devant notre porte».

En parlant de balayer devant sa porte, deux joueurs de «Rappi», Lawrence Pilut et Tanner Fritz, ont récemment écopé d’une amende pour simulation d'une faute lors du play-in contre Berne...

La série se poursuivra samedi avec le cinquième match. L’équipe qui s’imposera aura, lundi, une première occasion de se qualifier pour les demi-finales.

(riz/roc)