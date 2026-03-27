en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Le capitaine des Lakers s'en prend aux Fribourgeois

Le capitaine des Lakers s&#039;en prend aux Fribourgeois
Nico Dünner était amer après le match quatre contre Fribourg-Gottéron.Image: Keystone

Le capitaine des Lakers s'en prend aux Fribourgeois

Rapperswil a vu Fribourg-Gottéron revenir à sa hauteur jeudi, après une lourde défaite à domicile. Son capitaine, Nico Dünner, s’est plaint à l’issue du match d’un nombre excessif de simulations.
27.03.2026, 11:5827.03.2026, 11:58

Gottéron a définitivement lancé ses play-offs. Après deux défaites en début de série face à Rapperswil-Jona, les Fribourgeois ont réussi à égaliser jeudi en s’imposant 2-6 sur la glace des Lakers.

Jusqu’au dernier tiers-temps, «Rappi» a réussi à limiter l’écart à deux buts (1-3) et pouvait encore espérer. Mais en l’espace de quatre minutes, les Fribourgeois ont accéléré pour définitivement sceller la rencontre. Ils menaient 1-6 à dix minutes de la fin.

Ajoie est désavantagé par la ligue en play-out

La frustration était bien sûr grande chez les Lakers après le match. Le capitaine Nico Dünner a certes estimé que son équipe s’était bien battue, mais il a rapidement ajouté au micro de MySports: «De temps en temps, nous sortons du schéma de jeu et leur laissons trop d’espace».

«Ils exploitent sans pitié les contre-attaques»
Nico Dünner

Dünner, qui a manqué les deux premiers matchs de la série sur blessure, a ensuite lancé un appel au fair-play. «Il faut une ligne claire en ce qui concerne les charges à la tête ou à la nuque, mais je demande à tous les joueurs de ne pas simuler de fautes en hockey

«On subit tous des coups durs de temps en temps, mais il n’est pas nécessaire de tomber à chaque contact. Ça m’agace un peu!»
Nico Dünner
Le résumé du match en vidéo.Vidéo: YouTube/SC Rapperswil-Jona Lakers

L’attaquant n’a toutefois pas souhaité préciser les situations auxquelles il faisait référence ni citer de nom adverse: «Je ne veux pas réduire cela à une seule scène, mais quand on se fait frapper, on se relève. Les arbitres essaient de trouver le juste équilibre, mais nous, les joueurs, devons aussi balayer devant notre porte».

En parlant de balayer devant sa porte, deux joueurs de «Rappi», Lawrence Pilut et Tanner Fritz, ont récemment écopé d’une amende pour simulation d'une faute lors du play-in contre Berne...

La série se poursuivra samedi avec le cinquième match. L’équipe qui s’imposera aura, lundi, une première occasion de se qualifier pour les demi-finales.

(riz/roc)

Plus d'articles sur le sport
Ajoie est désavantagé par la ligue en play-out
Ajoie est désavantagé par la ligue en play-out
de Romuald Cachod
Alex Frei craque pour deux pépites romandes
Alex Frei craque pour deux pépites romandes
de Daniel Wyrsch, Thoune
Mikaela Shiffrin a encore ces records à battre
Mikaela Shiffrin a encore ces records à battre
de Niklas Helbling
Le foot suisse veut révolutionner la Challenge League
Le foot suisse veut révolutionner la Challenge League
de Stefan Wyss
Ce tennisman a eu une réaction «honteuse» envers un ramasseur de balles
Ce tennisman a eu une réaction «honteuse» envers un ramasseur de balles
de Yoann Graber
La Nati va toucher le jackpot grâce à cette femme
La Nati va toucher le jackpot grâce à cette femme
de François Schmid-Bechtel, Sebastian Wendel
Pourquoi l'Italie est devenue si faible en foot
Pourquoi l'Italie est devenue si faible en foot
de Jérôme RASETTI
Le Real Madrid a commis une énorme bourde avec la blessure de Mbappé
Le Real Madrid a commis une énorme bourde avec la blessure de Mbappé
de Yoann Graber
L'arrogance a tué l'EV Zoug
L'arrogance a tué l'EV Zoug
de Klaus Zaugg
La chanson de l'équipe suisse de hockey suscite l'indignation
La chanson de l'équipe suisse de hockey suscite l'indignation
Un jeune basketteur romand flambe en Coupe d'Europe
Un jeune basketteur romand flambe en Coupe d'Europe
de Romuald Cachod
Ce «prêtre» violent a complètement craqué sur le terrain
Ce «prêtre» violent a complètement craqué sur le terrain
Voici les raisons du départ chaotique de Gottéron en play-offs
Voici les raisons du départ chaotique de Gottéron en play-offs
de marcel hauck
Un scandale sexuel éclabousse le club le plus titré de Suisse
2
Un scandale sexuel éclabousse le club le plus titré de Suisse
de Sebastian Wendel
La pépite du tennis suisse doit «tout recommencer à zéro»
La pépite du tennis suisse doit «tout recommencer à zéro»
de simon häring
«Stupide»: une innovation en athlétisme fait polémique
«Stupide»: une innovation en athlétisme fait polémique
Le HC Lugano a un problème et il s'appelle Simon Hrubec
Le HC Lugano a un problème et il s'appelle Simon Hrubec
de Klaus Zaugg
Voici les rares courses que Pogacar n'a pas encore gagnées
Voici les rares courses que Pogacar n'a pas encore gagnées
de Julien Caloz
Un Romand fait une contre-proposition à Sabalenka
Un Romand fait une contre-proposition à Sabalenka
de Julien Caloz
Les défaites ont rendu Simon Ehammer plus fort
1
Les défaites ont rendu Simon Ehammer plus fort
de Rainer Sommerhalder
Le patron du ski mondial veut «prolonger la saison»
Le patron du ski mondial veut «prolonger la saison»
Le Bayern Munich est victime d'une curieuse hécatombe
Le Bayern Munich est victime d'une curieuse hécatombe
de Romuald Cachod
Le grand projet de Sierre est une aubaine pour Ajoie
1
Le grand projet de Sierre est une aubaine pour Ajoie
de Klaus Zaugg
La réforme du hockey suisse est le comble de l'arrogance
La réforme du hockey suisse est le comble de l'arrogance
de marcel kuchta
Pourquoi la star suisse de la natation est si peu connue
1
Pourquoi la star suisse de la natation est si peu connue
de Simon Häring
Ce Fribourgeois peut sauver la saison du CP Berne
Ce Fribourgeois peut sauver la saison du CP Berne
de Klaus Zaugg
L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø mène en Suisse
L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø mène en Suisse
de Romuald Cachod
Thèmes
Incendie dramatique à Chiètres (FR)
1 / 14
Incendie dramatique à Chiètres (FR)

Un car postal a brûlé le 10 mars 2026 à Chiètres, dans le canton de Fribourg.
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Un avion endommagé suite à une collision avec un véhicule à New York
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un jeune basketteur romand flambe en Coupe d'Europe
Après s’être distingué au Basketball Without Borders Camp et au Young Star Game, le Genevois Klark Riethauser a encore une fois brillé ce week-end, cette fois en NextGen EuroLeague. Son chemin vers la NBA semble tout tracé.
Nous vous l’avions présenté cet été: à l’époque, Klark Riethauser, pressenti comme le prochain basketteur suisse à rejoindre la NBA, venait d’être intégré au groupe professionnel de l’Elan Chalon pour la pré-saison. C’est par ce même club que ses compatriotes Thabo Sefolosha, Clint Capela et Kyshawn George sont passés avant de partir pour les Etats-Unis.
L’article