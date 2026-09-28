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Le padel franchit une nouvelle étape en vue des JO

Le padel franchit une nouvelle étape en vue des JO

Le premier tournoi de padel de l'histoire des Jeux asiatiques a commencé lundi à Nagoya (Japon), une marque de reconnaissance supplémentaire pour ce sport de raquette à la popularité croissante.
28.09.2026, 16:5128.09.2026, 16:51
Andrew MCKIRDY / afp

L'inscription de la discipline au programme des Jeux asiatiques est «une confirmation de la croissance du padel à travers le monde», affrime à l'AFP Donatella Del Gaudio, directrice des relations internationales et de la communication à la Fédération internationale de padel. «Ça représente un pas de plus» vers l'ajout du padel au programme olympique, estime encore la responsable.

Né en Amérique du Sud avant de conquérir l'Europe durant la dernière décennie, le padel a fait sa première apparition aux Jeux européens en 2023, à Cracovie, et figurera à nouveau au programme des Jeux européens de 2027 à Istanbul. Mais ce sport pratiqué occasionnellement par des stars mondiales comme Max Verstappen, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Carlos Alcaraz reste très largement dominé par les joueurs argentins et espagnols.

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Au Japon, il demeure encore relativement confidentiel. Pour attirer les spectateurs, les organisateurs des Jeux asiatiques proposent des billets gratuits pour assister au tournoi de padel. «C'était très dynamique et enthousiasmant», commente auprès de l'AFP Yuko Hiraiwa, une sexagénaire venue assister lundi aux débuts de la discipline aux Jeux asiatiques. «Je joue au padel, mais c'est la première fois que j'ai vu un match en direct», ajoute-t-elle, regrettant un public «un peu calme» à son goût.

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Les spectateurs locaux ont toutefois pu se réjouir lundi de la victoire au premier tour de Teruaki Ando et de Shinnosuke Nakamura, une des quatre paires japonaises engagées à Nagoya. «En Europe, le padel a déjà pris une grande ampleur», constate la Philippine Joshea Malazarte, également victorieuse de son premier tour aux côtés de sa compatriote Danna Abad. «Ici, il commence à peine à percer», souligne-t-elle.

Selon un rapport publié en novembre 2025 par la Fédération internationale de padel, la discipline compte 35 millions de pratiquants, répartis dans 150 pays. Même avec autant d'adeptes, l'inscription du padel au programme olympique n'est pas forcément pour demain. Malgré ses millions de pratiquants à travers le monde, le squash a ainsi connu plusieurs candidatures infructueuses avant de rejoindre la famille des sports olympiques, qu'elle intégrera finalement en 2028 à Los Angeles.

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Les Jeux asiatiques ont d'ailleurs représenté une étape cruciale pour les joueurs de squash, puisque les Malaisiens Sivasangari Subramaniam et Eain Yow Ng y ont décroché dimanche les deux premiers billets pour le premier tournoi olympique de l'histoire de la discipline.

La Fédération internationale de padel «travaille dur» pour que ce sport obtienne «bientôt» la même reconnaissance olympique que le squash, assure Donatella Del Gaudio. «On doit simplement être patients et respecter le calendrier olympique», poursuit-elle. Absent du programme des Jeux de Los Angeles, le padel devra attendre au moins jusqu'aux JO 2032 de Brisbane pour devenir un sport olympique.

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