Un voyou s'est enfui de cet hôpital en Suisse romande
Un homme soupçonné de cambriolage s'est échappé lundi matin de l'Hôpital du Jura à Delémont et reste introuvable.
Une importante opération de police a été mise en place pour tenter de retrouver le fuyard, âgé d'une quarantaine d'années. Ce dernier ne présente aucun danger pour la population, indique la police cantonale jurassienne dans un communiqué.
Blessé au nez
Soupçonné de cambriolages, l'individu a été interpellé dans le courant du week-end à Miécourt (JU). De type européen, il présente des blessures au visage, notamment au niveau du nez.
La police examine actuellement les circonstances exactes de sa fuite et lance un appel à témoins.
(sda/ats)
