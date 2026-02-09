La police examine actuellement les circonstances exactes de sa fuite et lance un appel à témoins (image d'illustration). Image: Shutterstock

Un voyou s'est enfui de cet hôpital en Suisse romande

Un homme soupçonné de cambriolage s'est échappé lundi matin de l'Hôpital du Jura à Delémont et reste introuvable.

Un homme soupçonné de cambriolage s'est enfui lundi vers neuf heures du matin de l'Hôpital du Jura à Delémont. Il n'a pas encore été retrouvé.

Une importante opération de police a été mise en place pour tenter de retrouver le fuyard, âgé d'une quarantaine d'années. Ce dernier ne présente aucun danger pour la population, indique la police cantonale jurassienne dans un communiqué.

Blessé au nez

Soupçonné de cambriolages, l'individu a été interpellé dans le courant du week-end à Miécourt (JU). De type européen, il présente des blessures au visage, notamment au niveau du nez.

La police examine actuellement les circonstances exactes de sa fuite et lance un appel à témoins.

(sda/ats)