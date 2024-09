Genève: eau impropre à la consommation dans neuf communes

Neuf communes genevoises privées d'eau du robinet

Des analyses bactériologiques sont en cours. Keystone

L'eau du robinet est impropre à la consommation depuis dimanche matin dans plusieurs communes genevoises. Cette perturbation est due à la rupture d'une conduite.

27 000 habitants de neuf communes genevoises de la Rive gauche ne peuvent plus boire l'eau du réseau. Suite à la rupture d'une conduite, les localités de Thônex, Choulex, Corsier, Vandoeuvres, Collonge-Bellerive, Hermance, Anières, Puplinge et Cologny sont concernées.

L'incident s'est produit dans la zone du Quai Gustave Ador durant la nuit de samedi à dimanche. Elle a provoqué «une dépression dans le réseau avec comme conséquence l'aspiration d'éléments extérieurs dans le réseau d'eau», annoncent les Services industriels de Genève (SIG).

Des analyses bactériologiques sont en cours. Il faudra compter trois jours pour en connaître les résultats.

Conseils à la population

D'ici là, les SIG demandent à la population de ne pas «du tout» utiliser l'eau si elle présente un aspect anormal ou une coloration. Si l'eau est transparente, il ne faut pas l'utiliser pour boire, la donner aux animaux, laver les aliments ou se brosser les dents. L'eau est utilisable pour la douche et la toilette. Et si elle est bouillie, elle peut être consommée normalement.

Les risques sanitaires sont des vomissements, des diarrhées et des troubles gastro-intestinaux. Si les symptômes perdurent, il est recommandé de consulter son médecin, relèvent encore les SIG.

Ruée sur les magasins

Ils ajoutent que leurs équipes «travaillent activement à la réparation de la conduite et font tout leur possible pour rétablir l'approvisionnement en eau potable dans les plus brefs délais.»

À noter que la nouvelle a rapidement provoqué une ruée sur les magasins ouverts dimanche matin, de nombreux habitants des localités concernées cherchant à s'approvisionner. (ats/vz)