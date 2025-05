Les mauvais résultats des Romands en orthographe interrogent

Fruits et légumes suisses contiennent des additifs de pneus

Les résultats «confirment des préoccupations qui remontent du terrain», indique pour sa part le gouvernement vaudois. Il assure avoir déjà pris des mesures pour améliorer les compétences des jeunes en lecture et en écriture.

Le résultat d'une étude nationale plaçant Neuchâtel en queue de classement en orthographe «doit être pris au sérieux et appelle à la mise en place de mesures», indique le gouvernement neuchâtelois. Les autres cantons romands, aussi en-dessous de la moyenne, confirment l'existence d'une lacune.

L'Arc lémanique et jurassien appellent la Suisse à intervenir sur Gaza

Le Parlement jurassien et les villes de Lausanne et Genève, demande un cessez-le-feu immédiat à Gaza et l'engagement clair du Conseil fédéral.

Le Parlement jurassien lance un appel pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la fin des hostilités. Dans une résolution interpartis adoptée mercredi à l'unanimité, les députés demandent au Conseil fédéral de faire entendre la voix de la Suisse pour une fin immédiate de la guerre. Les Villes de Lausanne et de Genève appellent également le gouvernement à s'engager, par le biais d'une déclaration commune.