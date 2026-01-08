Un homme et son chien percutés par un train en Suisse
Un quadragénaire a été grièvement blessé en tentant de sauver son chien sur les rails dans le canton de Zoug. L'animal est mort sur le coup.
Un homme âgé de 40 ans a été happé par un train Eurocity à Oberwil (ZG) en tentant d'aller récupérer son chien qui s'aventurait sur les voies ferroviaires. Il a été grièvement blessé. Son chien n'a pas survécu à cet accident qui est survenu mercredi soir.
Les faits se sont produits peu avant 20h15, indiquent jeudi les autorités judiciaires zougoises. Le train a percuté à la fois le chien et son maître qui a été projeté suite à l'impact. Ce dernier souffre de lourdes blessures. Son chien est mort sur place.
L'accident a perturbé le trafic ferroviaire. Les passagers de l'Eurocity impliqué ont dû poursuivre leur voyage avec un autre train. (jzs/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger