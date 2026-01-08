neige soutenue
CFF: un homme et son chien percutés par un train en Suisse

Lokbespannte Z
Image d'illustrationImage: www.imago-images.de

Un homme et son chien percutés par un train en Suisse

Un quadragénaire a été grièvement blessé en tentant de sauver son chien sur les rails dans le canton de Zoug. L'animal est mort sur le coup.
08.01.2026, 11:0508.01.2026, 11:05

Un homme âgé de 40 ans a été happé par un train Eurocity à Oberwil (ZG) en tentant d'aller récupérer son chien qui s'aventurait sur les voies ferroviaires. Il a été grièvement blessé. Son chien n'a pas survécu à cet accident qui est survenu mercredi soir.

Les faits se sont produits peu avant 20h15, indiquent jeudi les autorités judiciaires zougoises. Le train a percuté à la fois le chien et son maître qui a été projeté suite à l'impact. Ce dernier souffre de lourdes blessures. Son chien est mort sur place.

Voici comment les CFF vont honorer les victimes de Crans-Montana

L'accident a perturbé le trafic ferroviaire. Les passagers de l'Eurocity impliqué ont dû poursuivre leur voyage avec un autre train. (jzs/ats)

