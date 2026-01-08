Image d'illustration Image: www.imago-images.de

Un homme et son chien percutés par un train en Suisse

Un quadragénaire a été grièvement blessé en tentant de sauver son chien sur les rails dans le canton de Zoug. L'animal est mort sur le coup.

Plus de «Suisse»

Un homme âgé de 40 ans a été happé par un train Eurocity à Oberwil (ZG) en tentant d'aller récupérer son chien qui s'aventurait sur les voies ferroviaires. Il a été grièvement blessé. Son chien n'a pas survécu à cet accident qui est survenu mercredi soir.

Les faits se sont produits peu avant 20h15, indiquent jeudi les autorités judiciaires zougoises. Le train a percuté à la fois le chien et son maître qui a été projeté suite à l'impact. Ce dernier souffre de lourdes blessures. Son chien est mort sur place.

L'accident a perturbé le trafic ferroviaire. Les passagers de l'Eurocity impliqué ont dû poursuivre leur voyage avec un autre train. (jzs/ats)