Crans-Montana: Voici combien d'objets devront être analysés

Beatrice Pilloud, Attorney General of the Canton of Valais, participates in the Sunday mass at the catholic chapel of Saint-Christophe dedicated to the victims of the fire at the &#039;Le Constellatio ...
Beatrice Pilloud, procureure générale du Valais, au premier plan (image d'illustration).Keystone

Une dizaine d'auditions ont déjà été menées dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana. Le dossier compte près de 2000 pages et plus de 8500 pièces, indique le Ministère public valaisan.
09.02.2026, 22:0709.02.2026, 22:07

Le dossier sur l'incendie de Crans-Montana compte déjà près de 2000 pages et comporte plus de 8500 pièces physiques, indique le Ministère public valaisan. Une dizaine d'auditions ont déjà été menées.

Depuis le 1er janvier, une cinquantaine d'ordonnances et de mandats ont été émis par le Ministère public et plusieurs commissions rogatoires internationales ont été requises, ajoute le Parquet, dans un point de la situation envoyé lundi soir.

Crans-Montana: le chef de la sécurité a raté son brevet incendie

263 parties civiles

A ce jour, 263 parties civiles sont annoncées. Elles sont représentées par 74 avocats.

Pour la suite de la procédure, le Ministère public relève notamment qu'il va organiser une séance pour permettre aux avocats de visionner les images des caméras de surveillance de Crans-Montana et du Constellation. «Ces images seront versées au dossier mais pas transmises aux parties au vu de leur contenu et en raison de leur caractère privé», précise le communiqué. (sda/ats)

