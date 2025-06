Bienne accueille le premier festival romand dédié au journalisme

La première manifestation de Suisse romande consacrée au journalisme s'est ouverte samedi à Bienne. Presstival se veut un espace de réflexion sur l'avenir de la profession. Conférences, débats et expositions animent la journée.

Presstival fait aussi la part belle à la photo avec une exposition sur la ferveur des supporters Keystone

En pénétrant dans l'ancienne enceinte du stade de foot biennois, le public découvre un village médiatique qui s'articule autour de dix scènes thématiques. Plus d'une cinquantaine de rendez-vous en lien avec les aspects les plus divers alimentent cette manifestation, mise sur pied bénévolement par des professionnels de la branche.

«Le pari est réussi. Le public s'est déplacé malgré la météo» Tristan Miquel, président du comité d'organisation

Des représentants de tous les milieux journalistiques étaient présents. «Les gens apprécient d'être là et de pouvoir échanger et se rencontrer», a-t-il confié à Keystone-ATS.

Procès fictif

Un procès fictif a lancé la journée. Deux journalistes sont accusés de diffamation pour avoir divulgué un nom dans le cadre d'une enquête. Plus de 130 personnes ont suivi ce procès spectacle dans le Dôme, l'un des espaces thématiques.

Plus de 140 intervenants venus de Suisse, mais aussi de l'étranger sont présents sur cette friche urbaine réhabilitée en lieu culturel et alternatif. Le festival répond à une envie des hommes et des femmes de médias de débattre dans un cadre décontracté des enjeux de la profession qui traverse une zone de turbulences.

Pour Presstival, le journalisme est à la peine alors qu'il compte des «professionnels passionnés et compétents qui défendent les valeurs d'un métier essentiel à la société». Avec les licenciements, les coupes budgétaires, l'IA et la défiance du public, le désarroi croît dans le milieu.

Participation du public

Presstival cherche aussi à s'ouvrir au grand public et à combler le fossé qui peut exister. Pour le comité d'organisation, il s'agit au travers des activités proposées de renforcer les liens entre les médias et leur audience. Au total, 28 médias romands et 6 internationaux sont représentés à la Gurzelen.

Les visiteurs peuvent échanger avec celles et ceux qui font l'information lors d'un speed-dating. Pendant cinq minutes, il est possible de poser des questions à des journalistes. Financièrement, le Presstival peut compter sur les soutiens des associations professionnelles et des syndicats de la branche. (ats/vz)