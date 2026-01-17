en partie ensoleillé
Un véhicule avec six passagers prend feu dans le Jura

Sapeurs-pompiers. Un convoi, qui transportait des gens, a pris feu à Delémont vendredi. Les réflexes du chauffeur ont sauvé des vies.
Six sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place. (Image d'illustration)Image: Shutterstock

17.01.2026, 11:2217.01.2026, 11:22

Un véhicule de transport de personnes a s'est enflammé ce vendredi, vers 15h15, alors qu’il circulait à Delémont, à la hauteur du croisement de la rue de Montcroix et de la Place de la Foire, peut-on lire dans un communiqué de la police jurasienne.

A cause d'un problème technique, le véhicule a effectivement commencé à prendre feu en roulant. Mais le chauffeur est parvenu à l'immobiliser et à faire évacuer les six passagers à temps, avant l’apparition des flammes.

«Certains vont avoir du mal»: les bars de montagne sous pression

Intervention rapide des pompiers

Le sinistre a pu être rapidement circonscrit grâce à l’intervention de dix sapeurs-pompiers du CRISD, engagés avectrois engins.

Deux patrouilles de la Police cantonale jurassienne ont été déployées afin de sécuriser les lieux et de dévier letrafic routier. La circulation à la Place de la Foire a été perturbée durant environ deux heures.

Aucun blessé ni dommages collatéraux ne sont à déplorer, indiquent les forces de l'ordre.

(dag)

