La devanture du désormais tristement célèbre bar Le Constellation. Image: keystone

Une astuce aurait permis aux mineurs d'entrer sans contrôle

Des jeunes de la station ont confié qu'il était possible de se faufiler dans le bar Le Constellation grâce à un code qui ouvrait une porte latérale.

Plusieurs jours après la catastrophe, l'incendie de Crans-Montana continue de soulever des questions. Comment se fait-il que plusieurs mineurs figurent parmi les victimes? En Valais, les jeunes de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à fréquenter les bars sans accompagnement après 22 heures. Or, au moment de l'accident, peu après minuit, des personnes plus jeunes se trouvaient encore au Constellation.

Lundi, la procureure générale du Valais, Béatrice Pilloud, déclarait:

«Je ne suis pas en mesure de dire si ces personnes étaient accompagnées»

Comme le rapporte Blick, une porte latérale aurait pu permettre à de nombreux jeunes d'accéder au bar. Plusieurs témoins oculaires auraient ainsi rapporté qu'un videur contrôlait l'accès par l'entrée principale. L'entrée latérale située à gauche de celle-ci n'aurait en revanche pas été surveillée. En règle générale, celle-ci était verrouillée la nuit et ne s'ouvrait automatiquement que de l'intérieur. Mais «ceux qui connaissaient le code PIN de la porte coulissante pouvaient entrer de l'extérieur même la nuit», a déclaré un témoin de 19 ans.

Comme le raconte ce jeune homme, ce code était répandu parmi les jeunes à Crans-Montana. Cette astuce aurait ainsi permis de contourner le contrôle d'âge ou la file d'attente. On ignore encore si des mineurs ont pu accéder au bar par cette entrée lors de la nuit du drame, et combien d'entre eux l'ont fait. Le témoin lui-même n'y est pas parvenu, selon ses propres déclarations, car lui et son frère n'ont pas réussi à retrouver le code dans l'historique des discussions sur leur téléphone portable.

Le contrôle de l'âge au Constellation soulève des questions, même en dehors de la question de l'entrée latérale. Comme d'autres témoins l'ont déclaré au média, les clients mineurs qui entraient dans le bar avant 22 heures n'étaient généralement pas tenus de quitter les lieux à l'ouverture du club.

Le journal 24 Heures rapporte également que le contrôle de l'âge dans le bar où s'est produit l'accident était apparemment laxiste. «La plupart du temps, le videur ne contrôle pas les cartes d'identité», assure une cliente régulière de 19 ans.

«Je fréquente cet établissement depuis l'âge de 15 ans et je n'ai jamais eu de problème pour y entrer. » Une fois à l'intérieur, il était possible de commander de l'alcool sans difficulté, «même des spiritueux à forte teneur en alcool.»

L'incendie de Crans-Montana a fait 40 morts. 119 personnes ont été blessées, certaines gravement. Lundi, les autorités ont annoncé que 83 personnes étaient toujours hospitalisées. (svp)