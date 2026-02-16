Le président de la Commune d'Orsières (VS) a activé pour la 3e fois le plan d'évacuation après de fortes chutes de neige. Image: dr

Ce président de commune valaisan évacue son village pour la 3e fois

Les fortes chutes de neige et le vent ont contraint les autorités à procéder à une évacuation, lundi matin, dans le village de La Fouly (VS). Le président de la Commune décrit la situation et répond aux questions.

La nouvelle est tombée dès lundi matin, par le biais d'un communiqué. Mobilisé depuis 8 heures à l'office du tourisme pour accueillir les personnes les unes après les autres, Joachim Rausis, président de la Commune d'Orsières, nous explique d'emblée: «Nous disposons d'un plan d'alarme avalanche. Hier, au vu de la neige déjà tombée et des prévisions pour les heures suivantes, nous avons procédé à une pré-évacuation.»

Les autorités communales ont donc entrepris un tour des habitations pour prévenir d'une possible évacuation. «C'est une manière d'atténuer le choc de l'annonce du lundi matin, et surtout de permettre à chacun de se préparer», complète Joachim Rausis.

Ce sont près d'une cinquantaine de personnes qui doivent quitter leur logement. Des bâtiments situés en zones bleue et rouge de danger avalanches sur le Plateau de L’A Neuvaz à La Fouly sont touchés par cette annonce. A cela, s'ajoute le hameau du Clou-Les Granges, le village de Ferret. A savoir que le village de Ferret n'est pas accessible. «La route cantonale est fermée tout l'hiver pour des risques d'avalanche», précise Joachim Rausis. Et de poursuivre:

«A priori, ces villages sont vides, aujourd'hui»

«Les gens sont très compréhensifs», reprend notre interlocuteur.

Face aux prévisions météorologiques, l'ordre d'évacuation a été donné lundi matin, dès 11 heures. Les accumulations de neige de ces derniers jours ont atteint un seuil critique, rendant cette évacuation inévitable.

Ce sont plus de 40 centimètres qui sont tombés au village de La Fouly, informe les autorités, qui s'ajoutent aux chutes de neige de la semaine dernière.

Où sont envoyés les gens évacués?

Président de commune depuis 2017, Joachim Rausis a déjà activé ce plan d'évacuation à trois reprises, après 2018 et 2021. «L'essentiel est de communiquer avec la plus grande transparence possible. Nous avons donc créé un groupe WhatsApp où nous relayons les informations en temps réel, afin que chacun soit bien informé. Il est vrai que la mise en place se fait plus aisément lorsque c'est la troisième fois», souligne-t-il.

A la question de savoir si les personnes évacuées sont relogées, Joachim Rausis confie qu'elles se relogent en majorité par leurs propres moyens. «Il y a des gens qui n'habitent pas très loin et qui rentrent chez eux, en plaine. D'autres sont accueillis chez des amis. Nous sommes également en train de reloger des touristes. Nous avons pris contact avec des hôtels et tout se passe bien. A ma connaissance, tout le monde est relogé.»

Petit coup dur pour le tourisme

Inévitablement, en pleine période de vacances scolaires, la station valaisanne subit un coup de frein touristique.

S'il parle de «coup dur», Joachim Rausis tempère:

«C'est vraiment regrettable. Mais il faut savoir que l'essentiel de la station de La Fouly reste accessible. Seul un secteur est concerné par la fermeture. Les remontées mécaniques demeurent en service, en revanche le ski de fond et les raquettes ne sont pas praticables.»

Si les autorités scrutent attentivement les chutes de neige actuelles, cette décision d'évacuation reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre, et au minimum jusqu'au mercredi 18 février à 10 heures. «A ce moment-là, nous lèverons potentiellement l'ordre d'évacuation si la situation s'est apaisée», confirme Joachim Rausis.