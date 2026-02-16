Avalanches en Valais: un village doit évacuer

En raison d'importantes intempéries, un ordre d'évacuation a été émis par la commune d'Orsières (VS). Une partie du village de La Fouly est concernée.

Face au risque d'avalanches et aux vents violents, la commune d'Orsières (VS) prend des mesures. Dans un communiqué elle ordonne l'évacuation de plusieurs zones vers La Fouly (VS).

Plusieurs bâtiments situés sur le Plateau de l'A Neuvaz sont concernés, comme les hameaux de Le Clou et Les Granges et le village de Ferret.

Les bâtiments situés en zones bleues sont concernés. commune d'Orsières

Les habitants sont tenus d'évacuer «jusqu'à nouvel avis», dans tous les cas jusqu'à mercredi 10h. Les accès à la piste de fond et au sentier raquettes sont également interdits, précise la commune. (jzs/ats)