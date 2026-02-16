Avalanches en Valais: un village doit évacuer
En raison d'importantes intempéries, un ordre d'évacuation a été émis par la commune d'Orsières (VS). Une partie du village de La Fouly est concernée.
Face au risque d'avalanches et aux vents violents, la commune d'Orsières (VS) prend des mesures. Dans un communiqué elle ordonne l'évacuation de plusieurs zones vers La Fouly (VS).
Plusieurs bâtiments situés sur le Plateau de l'A Neuvaz sont concernés, comme les hameaux de Le Clou et Les Granges et le village de Ferret.
Les habitants sont tenus d'évacuer «jusqu'à nouvel avis», dans tous les cas jusqu'à mercredi 10h. Les accès à la piste de fond et au sentier raquettes sont également interdits, précise la commune. (jzs/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse