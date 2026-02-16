en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Valais

Avalanches en Valais: La Fouly doit évacuer

Avalanches en Valais: un village doit évacuer

En raison d'importantes intempéries, un ordre d'évacuation a été émis par la commune d'Orsières (VS). Une partie du village de La Fouly est concernée.
16.02.2026, 10:3016.02.2026, 10:39

Face au risque d'avalanches et aux vents violents, la commune d'Orsières (VS) prend des mesures. Dans un communiqué elle ordonne l'évacuation de plusieurs zones vers La Fouly (VS).

Plusieurs bâtiments situés sur le Plateau de l'A Neuvaz sont concernés, comme les hameaux de Le Clou et Les Granges et le village de Ferret.

Les bâtiments situés en zones bleues sont concernés.
Les bâtiments situés en zones bleues sont concernés.commune d'Orsières

Les habitants sont tenus d'évacuer «jusqu'à nouvel avis», dans tous les cas jusqu'à mercredi 10h. Les accès à la piste de fond et au sentier raquettes sont également interdits, précise la commune. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Une impressionnante avalanche recouvre une vallée en Chine
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi Trump lance sa boutique de médicaments sans la pharma suisse
Les deux principaux groupes pharmaceutiques suisses ne figurent pas actuellement sur le nouveau site internet américain TrumpRx, alors qu’ils l’avaient promis l’an dernier.
Donald Trump vend désormais aussi des médicaments. Depuis une semaine, le site public TrumpRx est en ligne. Les consommateurs américains peuvent y acheter des médicaments soumis à ordonnance avec des rabais pouvant atteindre 93% du prix affiché sur l’emballage. Il s’agit d’un projet phare du président, qui entend contraindre les groupes pharmaceutiques étrangers à faire baisser les coûts de la santé aux Etats-Unis.
L’article