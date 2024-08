Le Venoge Festival a cartonné avec près de 42 000 spectateurs

«La 28e édition s'est achevée après une semaine presque entièrement bénie par le ciel, les orages n'ayant pas eu de billets pour y entrer. La température estivale a offert douceur et paysages champêtres bucoliques, contribuant à une ambiance conviviale et propice à la fête tout au long des quatre jours»

Comment la Suisse s'arme contre la «drogue du zombie»

Le crack gagne du terrain. Dans de nombreuses villes suisses, cette drogue provoque à nouveau des scènes ouvertes de drogue. Le fentanyl, qui fait des dizaines de milliers de morts aux Etats-Unis, n'est pas encore arrivé.

Les «drogués» sont de retour. Pendant longtemps, les consommateurs de drogues avaient disparu du paysage de nombreuses villes. Mais ils n'étaient simplement plus visibles: la plupart du temps, ils consommaient dans des salles de fixation. Cela rendait la toxicomanie non seulement plus invisible, mais aussi et surtout plus contrôlable. Les autorités avaient, semblait-il, le problème sous contrôle.