Enneigement artificiel: actes de vandalisme à Villars (VD)

Le domaine skiable vaudois a communiqué des dommages sur des canons à neige le week-end passé. C'est l'incompréhension du côté de la direction.

Les remontées mécaniques de Villars (VD) ont été la cible d'actes de vandalisme le week-end dernier. Des installations du réseau d’enneigement ont été endommagées, avec des dégâts se chiffrant en «dizaines de milliers de francs».

Ce sabotage ne remet pas en cause l'ouverture complète du domaine skiable de Villars-Gryon-Diablerets, ce samedi. Ses responsables indiquent qu'une plainte pénale sera déposée «dans les prochains jours» et que la surveillance des installations du domaine a été «renforcée.»

Les actes de vandalisme ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, lorsque des individus ont endommagé enneigeurs et conduites. Ils ont ainsi pris «des risques inconsidérés», sachant que le réseau est composé d'eau et d'air sous haute pression. Il peut conduire à «des blessures mortelles si les éléments techniques sont manipulés lorsqu'il est en service», relève la station dans son communiqué.

Si aucun blessé n'est à déplorer parmi les auteurs ou les employés de l'entreprise, c'est la nature des actes qui interroge: «Nous comprenons que la production de neige de culture puisse déranger certaines personnes, mais la violence et la déprédation ne sont jamais acceptables», affirme Martin Deburaux, directeur des remontées mécaniques, cité dans le communiqué.

Tourisme 4 saisons

L'entreprise ajoute qu'elle poursuit une politique de développement durable depuis quelques années. «Chaque projet est encadré et suivi par des experts du domaine environnemental et la production de neige encadrée par des quotas correspondant aux besoins exacts en or blanc», souligne-t-elle.

Et de rappeler que les grands projets futurs ne concernent pas l'extension du domaine skiable, mais le développement d'activités estivales autour des trois secteurs-clés: Bretaye, les Chaux et le Meilleret.

Martin Deburaux explique:

«Nous sommes conscients de la nécessité pour notre société de s'adapter au changement climatique. Le financement de cette transition passe cependant par des hivers réussis, garantis, tant que les températures le permettent, par un enneigement mécanique sur les secteurs-clés en début de saison»

