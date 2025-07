Ce seront les futures «suites» à bord des avions Swiss. Image: swiss

Swiss rend ses avions «plus confortables», même en classe éco

La filiale helvétique de Lufthansa dévoile son nouveau concept pour la First et la Business Class, avec un paquet d’innovations... mais aussi un gros bémol.

Benjamin Weinmann / ch media

La concurrence ne lâche rien: Emirates, Singapore Airlines ou encore Cathay Pacific rivalisent en permanence pour offrir les cabines les plus luxueuses dans les airs. Swiss se retrouve ainsi sous pression. Elle aussi veut séduire une clientèle prête à débourser plusieurs milliers de francs pour un simple vol. Et pour ça, il faut du neuf.

Dès cet automne, le nouveau concept cabine baptisé Swiss Senses — présenté il y a déjà quelque temps — fera ses débuts, d’abord sur des vols européens. En octobre, un Airbus A350-900 flambant neuf prendra l’air pour la première fois sous pavillon Swiss. Le premier vol long-courrier suivra cet hiver, direction Boston. Et à partir de 2026, le concept sera progressivement intégré dans les avions déjà en service, à savoir les Airbus A330-300 et Boeing 777-300ER.

Un aperçu de la nouvelle classe affaires de Swiss.

Ce mardi matin, Swiss a levé le voile sur ses nouveaux sièges Business et First Class, lors d’une présentation à la presse. La compagnie promet «une expérience de voyage plus personnalisée et plus confortable» dans toutes ses classes. Mais soyons honnêtes: les plus grosses nouveautés se concentrent à l’avant de l’appareil. Swiss parle même de plus gros «investissement produit» de toute son histoire.

Un parfum Swiss dans l’air

Des tons chaleureux et feutrés — bordeaux, anthracite, beige — sont censés créer une ambiance cosy et rassurante. Heike Birlenbach, responsable commerciale, explique:



«Le cœur de cette nouvelle cabine, ce sont les sièges. Mais on veut stimuler tous les sens, par exemple avec un concept lumineux spécifique et même un parfum créé spécialement pour Swiss.»

Du côté de la First et d’une partie de la Business, place à un concept de suites, une première pour la compagnie. L’éclairage a aussi été pensé pour atténuer les effets du décalage horaire, assure Swiss. Tous les passagers auront aussi droit à un tout nouveau système de divertissement à bord, ultra-moderne, avec des écrans plus grands et la possibilité de connecter ses propres appareils.

La Single Suite (à gauche) est séparée par des parois qui peuvent être entièrement fermées afin que vous puissiez profiter de votre voyage en toute sérénité.

Les nouvelles suites First promettent un maximum d’intimité, avec portes coulissantes, penderie privée, grande table à manger, sièges chauffants et rafraîchissants, chargeur sans fil, Wi-Fi et écran XXL sur toute la largeur de la suite. Et petit bonus pour les amoureux ou les copains fortunés: la suite centrale a été pensée pour les couples ou duos de voyage, histoire de pouvoir se câliner au-dessus des nuages, en toute discrétion (et avec style).

Des plaques de plomb pour rééquilibrer l’avion

Toutes ces innovations pèsent non seulement sur le budget d'investissement de Swiss, mais aussi sur l'environnement. Les équipements conçus pour offrir un confort de vol optimal à ses clients sont lourds. De ce fait, l'Airbus 330, dont Swiss possède 14 exemplaires dans sa flotte, ne parvient plus à s'équilibrer correctement au décollage. L'équilibrage est alors nécessaire avec des plaques de plomb situées plus à l'arrière de l'appareil, comme watson l'avait déjà signalé.

Pendant que l’avant de l’avion fait peau neuve, qu’en est-il de la classe éco, où la majorité des passagers passent plusieurs heures serrés comme des sardines? Selon le communiqué de presse, l’Economy ne reste pas totalement à la traîne: Swiss parle d’«un confort accru grâce à un design intelligent». Les nouveaux sièges auraient été repensés pour offrir une meilleure sensation d’espace.

A gauche, la classe Economy et, à droite, la Premium Economy. Image: swiss

Chaque siège éco sera équipé d’un écran HD de plus de 13 pouces, avec connexion Bluetooth pour utiliser ses propres écouteurs, et des ports USB. Bref, c’est pas la suite First, mais c’est quand même un bon upgrade.

