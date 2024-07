Swiss teste de nouveaux repas pour ses passagers juifs

Swiss propose des repas adaptés tant aux conditions médicales qu'aux religions des passagers. C'est notamment le cas pour les voyageurs de confession juive. Keystone

La filiale de Lufthansa teste un nouveau partenaire de catering à l'étranger, malgré un long partenariat avec une entreprise suisse. Cela surprend le fournisseur actuel.

Benjamin Weinmann / ch media

La plupart du temps, les repas proposés aux passagers pendant les vols sont relativement simples. Entre pâtes ou poulet, le choix n'est pas très vaste. Ceux qui veulent – ou ont besoin – d'un repas spécial, que ce soit pour des raisons médicales ou religieuses, peuvent le demander avant le vol auprès de la plupart des compagnies aériennes.

C'est également le cas chez Swiss. Dans ses menus spéciaux, elle propose notamment des plats casher, souvent commandés par des clients juifs.

Acheminés depuis les Pays-Bas

Depuis sa création en 2002, Swiss se procure ces menus auprès de la société Schalom Air Catering à Glattbrugg, à seulement cinq minutes en voiture de l'aéroport de Zurich, pour tous ses vols au départ de la Suisse.

Mais selon les informations de CH Media, la filiale de Lufthansa s'engage désormais dans une nouvelle voie. Dans le cadre d'un test, elle servira pendant six à huit semaines sur tous les vols long-courriers en classe économique des repas casher provenant d'un fournisseur étranger. Selon les initiés de la branche, il s'agirait d'une entreprise d'Amsterdam. Les plats sont donc acheminés des Pays-Bas vers Zurich, où ils sont ensuite transportés vers la cuisine de bord.

Karin Montani, porte-parole de Swiss, explique:

«Sur les vols à destination et en provenance de Tel-Aviv, ainsi qu'en classe affaires et en première classe, nous continuons à proposer les repas actuels»

Elle ajoute: «Nous ne donnons pas d'informations plus détaillées sur le test à l'heure actuelle». L'évaluation n'a pas encore eu lieu.

Un test qui n'a pas de sens

Mais Rafael Mosbacher, propriétaire et directeur de la société Schalom Air Catering est étonné:

«Le test avec un autre partenaire étranger me surprend bien sûr»

Ce dernier ajoute: «Après tout, la clientèle de Swiss a toujours été très satisfaite de mes menus casher jusqu'à présent». Depuis le test, il affirme recevoir des retours négatifs de passagers qui ne sont pas satisfaits de la nouvelle offre.

«En outre, le test n'a pour moi pas beaucoup de sens d'un point de vue purement écologique, compte tenu des longues distances de transport»

Abattage rituel

Selon la porte-parole de Swiss, les repas casher sont particulièrement demandés sur les vols à destination et en provenance de Tel-Aviv et de New York. Seuls les aliments casher sont autorisés pour les juifs pratiquants. Cela inclut la viande d'animaux ruminants comme les chèvres, les vaches et les moutons. La viande de porc et de gibier n'est pas autorisée, contrairement aux poissons avec nageoires et écailles et aux volailles.

Les animaux destinés à la consommation doivent être abattus de manière rituelle: lors de l'abattage, la viande est saignée et purifiée par des trempages et des salages répétés. De plus, les aliments «carnés», «lactés» et «neutres» doivent être strictement séparés les uns des autres et ne doivent pas entrer en contact les uns avec les autres.