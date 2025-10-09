Voici le nouveau joyau de la flotte Swiss. Image: Swiss

Voici où suivre l'inauguration du nouveau bijou de Swiss ce jeudi

Ce jeudi, c’est un grand jour pour la compagnie Swiss: son tout premier Airbus A350-900 prend son envol de Toulouse vers Zurich. Il s’agit du premier appareil d’une série de dix nouveaux avions destinés à rejoindre la flotte de la compagnie nationale suisse. Et bonne nouvelle: l’atterrissage à Zurich pourra être suivi en direct sur YouTube.

Après une batterie de tests minutieux, le tout nouveau bijou de la flotte Swiss est enfin prêt: il peut être transféré de Toulouse – site de production d’Airbus – vers sa nouvelle base à Zurich. C’est aussi une première historique: pour ce vol, l’appareil sera piloté intégralement par un équipage Swiss, a précisé la compagnie mardi dans un communiqué.

Le trajet prévu fait rêver: l’A350 survolera successivement le lac Léman, la vallée du Rhône, puis le mythique Cervin avant de passer par le col du Brünig et le lac des Quatre-Cantons pour rejoindre Zurich. Les passionnés pourront suivre l’atterrissage en direct sur YouTube, où la diffusion commencera vers 14h45. Le décollage de Toulouse est programmé juste avant 13h, et l’arrivée à Zurich est attendue peu après 15h.

Comment suivre l’arrivée du nouvel A350 Swiss

Dès que les moteurs seront en marche, Swiss donnera des mises à jour en temps réel sur son compte X (anciennement Twitter).

Le vol pourra également être suivi en direct sur le site Flightradar24.com, sous le numéro d’immatriculation HB-IFA.

Jeudi midi, le nouvel Airbus est encore stationné à l'aéroport de Toulouse. Image: Flightradar24.com

Et si vous ne pouvez pas être présent à Zurich, pas de panique: le stream YouTube diffusera non seulement l’atterrissage, mais aussi des images rapprochées de l’appareil et des réactions des invités présents sur place. (vro)