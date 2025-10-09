ciel couvert13°
Voici où suivre le vol du nouveau A350 de Swiss ce jeudi

Der neue Airbus A350-900 von Swiss in voller Pracht.
Voici le nouveau joyau de la flotte Swiss.Image: Swiss

Voici où suivre l'inauguration du nouveau bijou de Swiss ce jeudi

Ce jeudi, c’est un grand jour pour la compagnie Swiss: son tout premier Airbus A350-900 prend son envol de Toulouse vers Zurich. Il s’agit du premier appareil d’une série de dix nouveaux avions destinés à rejoindre la flotte de la compagnie nationale suisse. Et bonne nouvelle: l’atterrissage à Zurich pourra être suivi en direct sur YouTube.
09.10.2025, 12:4409.10.2025, 12:44

Après une batterie de tests minutieux, le tout nouveau bijou de la flotte Swiss est enfin prêt: il peut être transféré de Toulouse – site de production d’Airbus – vers sa nouvelle base à Zurich. C’est aussi une première historique: pour ce vol, l’appareil sera piloté intégralement par un équipage Swiss, a précisé la compagnie mardi dans un communiqué.

Swiss va vivre «un moment très spécial» et vous pouvez le suivre en direct

Le trajet prévu fait rêver: l’A350 survolera successivement le lac Léman, la vallée du Rhône, puis le mythique Cervin avant de passer par le col du Brünig et le lac des Quatre-Cantons pour rejoindre Zurich. Les passionnés pourront suivre l’atterrissage en direct sur YouTube, où la diffusion commencera vers 14h45. Le décollage de Toulouse est programmé juste avant 13h, et l’arrivée à Zurich est attendue peu après 15h.

Cette Romande vit un calvaire depuis deux ans avec Swiss

Comment suivre l’arrivée du nouvel A350 Swiss

Dès que les moteurs seront en marche, Swiss donnera des mises à jour en temps réel sur son compte X (anciennement Twitter).

Le vol pourra également être suivi en direct sur le site Flightradar24.com, sous le numéro d’immatriculation HB-IFA.

Swiss Flugzeug Überführung Airbus A350 Toulouse
Jeudi midi, le nouvel Airbus est encore stationné à l'aéroport de Toulouse.Image: Flightradar24.com

Et si vous ne pouvez pas être présent à Zurich, pas de panique: le stream YouTube diffusera non seulement l’atterrissage, mais aussi des images rapprochées de l’appareil et des réactions des invités présents sur place. (vro)

Vidéo: YouTube/Swiss International Air Lines
Thèmes
Les vacances: attentes vs réalité
1 / 34
Les vacances: attentes vs réalité
Voici comment l'aéroport de Genève a célébré «Star Wars»
Video: watson
