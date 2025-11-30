ciel couvert
Un patient attaque un secouriste lors d’une intervention à Seewen

Suisse: un patient attaque un secouriste lors d’une intervention

Un ambulancier a été grièvement blessé samedi soir à Seewen (SZ) lorsqu’un homme de 33 ans l’a attaqué au couteau lors d’une intervention. La police a maîtrisé l’agresseur avec un taser, et les deux hommes ont été hospitalisés.
Un patient a attaqué un ambulancier samedi soir à Seewen (SZ) et l'a grièvement blessé avec un couteau. La police a ensuite maîtrisé l'homme agressif avec un taser.

Les services de secours sont intervenus en urgence à 22h20 dans un immeuble à Seewen. Lorsque les deux ambulanciers sont entrés dans le bâtiment, le patient s'est montré agressif à leur égard. Ils ont alors immédiatement quitté les lieux, a indiqué dimanche la police cantonale de Schwyz.

Ce que la Suisse doit faire pour endiguer l'explosion des coûts de la santé

Le patient, un Allemand de 33 ans, a poursuivi les deux secouristes. A l'extérieur, il a attaqué l'un d'entre eux avec un couteau. La victime, âgée de 56 ans, a été sérieusement blessée.

Les forces de police alertées par la suite ont fait usage d'un taser pour maîtriser le patient et l'arrêter. Après les premiers soins sur place, tant le blessé que le patient ont été hospitalisés. Une enquête a été ouverte. (tib/ats)

