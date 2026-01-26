La panne Swisscom a été réglée
L'opérateur téléphonique a connu des dérangements dans plusieurs cantons romands ce lundi. La situation est revenue à la normale en fin de matinée.
Une panne téléphonique chez Swisscom a affecté lundi matin les numéros d'urgence des cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel et Fribourg. Le problème a été réglé et les services rétablis vers 10h55.
Les raisons de la panne, qui a affecté depuis environ 9h30-10h00 les quatre cantons romands, sont en cours d'analyse, a indiqué Christian Neuhaus, porte-parole de Swisscom à Keystone-ATS. Il n'a touché qu'une partie des lignes d'urgences 117-118-144. Certaines personnes ont parfois dû d'insister et rappeler en raison de non-réponse, a-t-il relevé.
Le portail de la Confédération Alertsiwss avait précisé dans son message qu'il n'y avait aucun danger et qu'aucune mesure particulière ne devait être prise par la population. (ats)
