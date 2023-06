Des activistes du climat de Renovate Switzerland avaient temporairement bloqué la route menant au tunnel du Gothard le 7 avril dernier. Keystone

«On ne veut pas être aimés, on veut faire parler du climat»

Vendredi saint, sept sympathisants de Renovate Switzerland ont bloqué l'accès au tunnel du Gothard en se collant les mains au bitume. Daria explique ce qui l'a poussée à participer à cette action.

Bruno Knellwolf / ch media

Après l'action de blocage, vous avez été la cible d'une tempête de critiques. Vous y étiez préparée?

Daria: En effet, le dimanche soir après l'action, il y a eu beaucoup de messages de haine. J'avais déjà vu de la haine envers nos actions climatiques auparavant, via le compte Instagram de Renovate Switzerland. Mais j'avais tellement de choses à gérer en amont et je n'ai pas réfléchi aux réactions.

«Dans un premier temps, j'ai été effrayée et surprise. Dans un deuxième temps, j'ai réalisé que ces réactions étaient logiques»

Quelle a été l'ampleur des réactions?

Certaines étaient positives, d'autres aberrantes. Du style: «va travailler!» Les mails de nos détracteurs me sont parvenus sur mon adresse e-mail professionnelle. Certains étaient très violents. L'un d'eux a écrit qu'il avait tendance à être contre l'avortement, mais que dans mon cas, cela aurait été une bénédiction pour l'humanité. J'ai ignoré ce genre de missives. Il ne vaut pas la peine que je réponde.

Ces e-mails étaient-ils anonymes?

Non, les adresses électroniques étaient généralement reconnaissables. J'ai envisagé de rendre certains messages publics. Mais cela ne valait pas la peine de gaspiller de l'énergie pour cela.

Connaissez-vous les conséquences juridiques de cette action illégale et s'appliquent-elles à votre cas?

Je n'ai pas encore reçu de courrier. Mais avant l'action, nous avons été informés par Renovate des risques encourus. Juste après l'action, nous risquions 48 heures de garde à vue, mais cela ne s'est pas produit.

«La prison est en principe toujours possible, j'ai une inscription au casier judiciaire, l'amende sera élevée»

Malgré tout, vous avez voulu prendre le risque?

Oui, pour moi, c'est la seule solution. Nous verrons bien si cela apporte quelque chose. Moi, j'y crois. Si je ne fais rien, je n'ai de toute façon pas d'avenir. Si ça sert à quelque chose, une inscription au casier judiciaire n'est rien du tout.

Plusieurs sympathisants de Renovate Switzerland avaient pris place sur l'autoroute A2 près d'une entrée du tunnel. Keystone

Mais il y avait aussi un risque de violence sur l'autoroute de la part d'automobilistes en colère. Comment le percevez-vous?

Lors des formations de Renovate, on apprend certaines stratégies pour faire abstraction de la violence verbale. La veille de l'action, il y a des briefings. Ensuite, pendant l'action, des Peace Keepers sont sur la route et parlent avec les automobilistes pour endiguer l'agressivité. Il y a aussi des conseils sur la manière de se comporter dans le pire des cas, c'est-à-dire si quelqu'un te frappe. C'est un risque.

«Jusqu'à présent, aucun automobiliste n'a perdu la raison au point de foncer dans le blocus»

Y a-t-il eu des agressions?

Oui, les gens pètent toujours les plombs. Ils arrachent les banderoles et les mettent sur la tête des activistes. Mais heureusement, la police arrive toujours très vite. Même pour notre action, ce qui m'a soulagé, car l'ambiance était électrique.

L'intervention des forces de l'ordre est appréciable?

Les gens sont là, ils te crient dessus, te donnent des coups de pied. Dès qu'ils voient un gyrophare, ils retournent en courant dans la voiture.

«L'arrivée de la police était une bouffée d'oxygène. Les gens ont reculé»

Les gens sont devenus violents. Image: KEYSTONE

Pourquoi, selon vous, votre action a-t-elle suscité tant de haine?

Il faut bien voir que nous sommes dans une situation d'urgence climatique. Ne vous mettez pas en colère contre nous, mais contre la politique et les entreprises qui enveniment la situation. La raison de cette haine est probablement que nous dérangeons énormément par nos actions. C'est Vendredi saint, les gens veulent se rendre au Tessin.

«Bien que l'embouteillage que nous avons provoqué n'ait en fait pas fait une grande différence dans le temps de trajet, c'est contre nous que l'on peut se défouler. Je peux comprendre la colère de ceux qui sont coincés dans les embouteillages. Mais pas la haine sur Internet.»

Pourquoi faites-vous des actions illégales, chez Renovate?

Ce type de protestation n'est pas nouveau. La désobéissance civile existe depuis longtemps, et elle a déjà été couronnée de succès par le passé. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas cette pratique et considèrent qu'il est incompréhensible que nous enfreignions délibérément la loi. Nous entendons souvent dire que la cause est juste, mais que la méthode n'est pas la bonne.

Pourquoi avez-vous participé à cette action?

J'ai rejoint l'organisation Renovate parce que je devais faire quelque chose pour la protection du climat. J'ai accepté de participer à l'action suivante, qui était celle du Gothard. L'objectif de l'action a longtemps été tenu secret. La désobéissance civile est la solution pour que nous puissions encore faire bouger les choses à temps.

«Travailler uniquement en arrière-plan ne m'a pas suffi. Nous sommes en pleine crise climatique, nous fonçons à 300 km/h dans l'enfer climatique et rien ne bouge côté politique.»

Il existe des objectifs énergétiques et diverses stratégies fédérales. Il y a quand même quelque chose qui se fait.

D'une part, cela va trop lentement, d'autre part, c'est trop peu. Avec l'accord de Paris, on a décidé d'atteindre l'objectif de 1,5 degré. La Suisse a voulu réduire ses émissions de 20% d'ici 2020 en tant qu'étape intermédiaire. Elle n'y est même pas parvenue. Lors de la dernière conférence sur le climat, on s'est contenté de balancer de l'argent. Mais cela ne résout pas le problème.

Êtes-vous totalement pessimiste quant à notre avenir climatique?

Bien sûr que j'ai encore de l'espoir, sinon je n'aurais pas pu mettre en œuvre ce que nous avons prévu. Il y a deux ans déjà, un scientifique avait déclaré lors d'une conférence sur le climat en Australie que l'humanité avait encore trois ou quatre ans pour commencer à prendre des mesures radicales. Sinon, trop de points de basculement climatiques irréversibles auront été atteints.

«Nous avons encore un peu de temps pour stopper activement les émissions de gaz à effet de serre. La fenêtre se referme rapidement»

Ce sont les faits publiés dans chaque rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). C'est effrayant, mais l'espoir meurt en dernier.

Les gens ne veulent pas mettre en péril leur niveau de vie et refusent donc de protéger le climat. Ils n'aiment pas renoncer. La voie du changement technique n'est-elle pas la bonne?

Si, nous demandons justement au Conseil fédéral de déclarer l'état d'urgence climatique et d'isoler thermiquement tous les bâtiments à rénover en Suisse d'ici 2035. Ce serait un grand pas en avant, un tiers des émissions de CO2 étant émis par les bâtiments.

«On ne peut pas compter sur le comportement individuel de chacun, c'est à la politique de régler cela.»

Si nous isolons toutes les maisons, nous ne devrons renoncer à rien. Ni au développement des énergies renouvelables, aux pompes à chaleur et aux panneaux solaires.

Pourquoi certaines personnes ne font-elles pas confiance aux faits scientifiques?

Par exemple, lorsque des hommes politiques comme l'ex-président américain Donald Trump nient le changement climatique, de nombreuses personnes suivent de telles opinions. Il est plus agréable de vivre dans un monde où le changement climatique n'existe pas. Si même un parti comme l'UDC répand des mensonges avant une votation, il doit y avoir des gens qui pensent que tout n'est pas si grave.

«On ne peut pas compter sur le comportement individuel de chacun, c'est à la politique de régler cela»

On ne peut pas convaincre les négationnistes du climat. Vos actions ne sont-elles pas contre-productives, car elles irritent les modérés et les motivent à rejeter les mesures climatiques?

Nous entendons souvent ce reproche. Je ne pense pas que nos actions soient contre-productives. Nous dérangeons énormément par nos blocages, cela attire beaucoup l'attention. Pas seulement en Suisse, mais aussi au niveau international, en Allemagne et en Autriche. L'action du Gothard a été relayée par tous les médias, il y a eu des interviews et des commentaires. Nous avons pu formuler nos revendications à maintes reprises.

«Grâce à notre radicalité, nous ouvrons un espace aux personnes qui n'étaient que passivement actives et qui entreprennent maintenant elles-mêmes quelque chose»

Nous ne sommes pas actifs pour qu'on nous aime bien, mais pour qu'on parle du climat et que le gouvernement agisse.

Le gouvernement a besoin de la majorité de la population pour prendre des mesures climatiques, comme c'est le cas actuellement pour la loi sur le climat. Ne compromettez-vous pas cela?

Voter non à cause de nos actions, c'est se faire du tort à soi-même, à sa famille et aux générations qui nous suivront. La loi sur le climat n'est que le minimum à faire. Ce n'est qu'une demi-mesure, mais c'est au moins une bonne base. Même si elle passe, nous devons continuer à nous battre, si elle est rejetée, c'est encore plus vrai.

Or, c'est précisément la voiture qui illustre le fait que la tendance à renoncer au pétrole ne peut pas être freinée. L'électromobilité fait également partie des solutions techniques de décarbonisation. Pourquoi la voiture est-elle précisément votre ennemie?

L'intention de nos actions n'est pas d'attaquer les automobilistes. Nous avons simplement besoin d'un élément perturbateur pour attirer l'attention sur le climat.

«C'est en bloquant les routes que l'on dérange le plus»

Il y a aussi d'autres actions. A l'aéroport d'Altenrhein, des activistes du climat ont bloqué les pistes. Cela a certes été relayé par les médias, mais n'a jamais attiré l'attention comme un blocage de route.