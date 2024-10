Les nouveaux lave-vaisselle avec abonnement agacent en Suisse

Interrogés par SRF , Miele et Electrolux restent plus traditionnels. Miele, qui s’apprête à lancer ses propres appareils connectés, assure que ses programmes additionnels resteront gratuits, tout comme les mises à jour. Electrolux, de son côté, ne prévoit pas de passer à un modèle d’abonnement pour l’instant.

A raison d’un franc suisse par mois par programme, les clients peuvent élargir les possibilités de leurs machines. Et si les tarifs sont encore modérés, l’entreprise n’exclut pas des ajustements dans le futur.

Connecté à une application mobile, l'appareil promet des mises à jour régulières et de nouvelles fonctionnalités. Jusque-là, tout va bien. Mais surprise: pour utiliser certains programmes, un abonnement est requis.

Ouvrir son lave-vaisselle et découvrir que certaines fonctionnalités sont cachées derrière un abonnement payant? C’est l’expérience étonnante qu’a vécue un locataire suisse et que raconte SRF . Après avoir reçu un modèle flambant neuf de la marque V-Zug, il a appris que pour accéder à certains programmes spéciaux comme un cycle dédié aux verres à bière, il lui faudrait débourser 12 francs par an.

Un locataire suisse découvre avec surprise que son nouveau lave-vaisselle cache des programmes derrière un abonnement payant. Si cette nouvelle stratégie intrigue certains, elle en laisse d'autres sceptiques. Doit-on vraiment payer pour laver plus efficacement ?

