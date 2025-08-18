beau temps21°
Un alpiniste fait une chute mortelle en Valais

Un alpiniste fait une chute mortelle sur le glacier de Bietsch (VS)
Image: Police cantonale valaisanne

Un alpiniste fait une chute mortelle en Valais

Un homme tentant de gravir le sommet du Wilerhorn, en Valais, a fait une chute mortelle ce dimanche.
18.08.2025, 10:2118.08.2025, 10:21
Un alpiniste a fait une chute mortelle dimanche sur le glacier de Bietsch en Valais, indique la police cantonale lundi dans un communiqué. L'homme, accompagné de deux autres alpinistes, tentait de gravir le sommet du Wilerhorn.

Les secours n'ont pu que constater le décès de l'homme, qui a chuté pour une raison inconnue. L’identification formelle de la victime est en cours, ajoute la police.

Ce décès s'ajoute à une longue liste de drames survenus lors de ces dernières semaines. Trois alpinistes avaient perdu la vie entre 4 et le 11 août.

(ats)

