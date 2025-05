Wingo énerve ses clients avec son «prix imbattable à vie»

Wingo a fait de la pub pour ses abonnements à «prix imbattable à vie». Image: shutterstock

Une filiale de Swisscom énerve ses clients et «frise la tromperie»

La marque discount de Swisscom, Wingo, augmente ses tarifs alors qu'elle s'était vantée pendant deux ans de pratiquer un «prix imbattable à vie».



Martin, un lecteur de watson, a reçu un e-mail de Wingo il y a quelques jours lui annonçant que son abonnement de téléphone allait augmenter d'un franc par mois. Une petite augmentation, estime-t-il. Toutefois:

«Je suis chez Wingo depuis le Black Friday parce qu'ils avaient une promotion avec des "prix à vie"»

Seulement, «là, ce n'est plus vraiment "à vie"», déplore notre lecteur.



«Le prix du Black Friday à vie!»: une affiche de 2021. Image: wingo / dschungelkompass

Alors pourquoi cette hausse de prix et est-elle vraiment légale? Nous avons posé la question à Wingo et à la Fondation pour la protection des consommateurs (SKS), (réd: la SKS est l'équivalent en Suisse alémanique de la Fédération romande des consommateurs, la FRC).

Quels abonnements sont concernés?



«L'adaptation des prix concerne tous les abonnements de téléphonie mobile et s'applique à partir du 1er juillet 2025, indépendamment de la date à laquelle le contrat a été conclu» Wingo, l'opérateur low cost de Swisscom.

Tant les anciens que les nouveaux clients sont concernés et cela s'applique aussi bien aux abonnements avec des «prix à vie» (exception, voir point 3) que ceux avec des «rabais» du même type.

Wingo ne précise pas la quantité d'usagers impactés.

Pour l'instant en revanche, il ne prévoit pas de changement pour les offres internet et TV.



Comment Wingo justifie-t-il l'augmenation des abos?

Selon l'opérateur:

«Nous avons modernisé notre réseau et introduit la 5G pour tous. En même temps, les coûts d'exploitation tels que les salaires, l'énergie et l'infrastructure ont augmenté».

Les abonnements avec un prix fixe seront-ils aussi plus chers?

Réponse de l'entreprise:



«Uniquement si les clients souhaitent profiter de notre réseau 5G performant. Ceux qui veulent conserver leur abonnement actuel avec la 4G peuvent nous contacter gratuitement et maintenir leurs conditions actuelles (sans supplément, avec la 4G). Pour cela, le WhatsApp ou la hotline 0800 409 409 sont à disposition».

Sur son site cependant, Wingo ne mentionne pas cette option.

Pourquoi les clients sont-ils en colère?

L'adaptation des tarifs est modérée. Mais pendant des années, Wingo a attiré le chaland avec des offres alléchantes, d'abord avec des prix, puis avec des rabais à durée indéterminée. Selon le comparateur Dschungelkompass, la compagnie faisait encore de la pub en mai 2023 avec le slogan «un prix canon à vie».



Une publicité qui a mal vieilli «A vie», disait ce slogan. Image: wingo / Dschungelkompass

Voilà donc pourquoi certains clients s'agacent de ces tarifs soi-disant bloqués qui prennent soudainement l'ascenseur. Un client laisse éclater sa frustration sur Reddit. Selon lui, on ne peut pas afficher des «prix cool» et des réductions à vie, puis changer la donne ensuite. C'est «une impertinence».

La promesse d'un prix ou d'un rabais à vie véhicule la notion de stabilité des coûts. Si l'opérateur applique une hausse par la suite, «les consommateurs ont raison de se fâcher», commente-t-on à la SKS.

Pourquoi Wingo peut-il «passer en force» malgré un rabais à vie?

Wingo a décidé de gonfler le prix catalogue de l'abonnement. Ainsi, malgré la ristourne, qui, elle, demeure, l'abonnement devient plus cher. «Rabais à vie» ne signifie donc pas «prix à vie».

Le prix s'est transformé en rabais «Wingo a fait de la publicité pendant au moins deux ans avec des tarifs promotionnels «à vie». Cela laissait penser que le montant affiché est valable éternellement. Donc, tant qu'on ne change pas d'abonnement. Puis, au cours de l'année 2023, il est tout à coup devenu question de «rabais à vie». Cela n'est évidemment pas pareil. Car si seul le rabais reste le même, mais que le prix catalogue normal augmente, le coût réel de l'abonnement à payer augmente lui aussi» Dschungelkompass

Expert pour le comparateur, Oliver Zadori a passé en revue les forfaits et les promesses publicitaires de Wingo pendant des années. Wingo a «parlé pendant au moins deux ans de "prix à vie"», affirme-t-il.

Jusqu'au début 2023, l'entreprise parlait donc bien de «prix». Problème pour les opérateurs télécoms:

«Avec une telle promesse, ils ne peuvent pas adapter leurs tarifs aux coûts» La SKS

C'est sans doute pour cette raison que Wingo n'évoque désormais plus qu'un «rabais à vie». Une formulation qui permet de revoir les tarifs à la hausse. Car «si un "rabais à vie" est convenu lors de la conclusion d'un abonnement, cela ne dit rien du prix», complète la SKS.

«Dans le cas d'un prix à vie, il s'applique même si le fournisseur se réserve la possibilité de l'augmenter dans les conditions générales (CG). Cela constitue un élément essentiel du contrat qui, en cas de contradiction, prévaut sur les conditions générales. Il ne peut donc pas être modifié unilatéralement. Les clauses des CG qui le permettent sont, de notre point de vue, abusives et donc nulles». La SKS

Salt, Swisscom et Sunrise ont également une clause dite de renchérissement dans leurs CG: «Ils s'arrogent le droit d'augmenter les prix en raison du renchérissement, sans accorder aux clients concernés un droit de résiliation», pointe André Bähler de Konsumentenschutz. C'est pourquoi la SKS a porté plainte contre Sunrise devant le tribunal de district de Zurich. La procédure est en cours.

Les opérateurs auraient donc pris peur après cet événement. Et ils ont changé leur marketing:

«Ils ont donc adapté leur vocabulaire» La SKS

Cela «frise la tromperie», estime la SKS. Les consommateurs s'attendraient à ce que «le prix, et non le rabais, soit valable pour une durée illimitée».

Y a-t-il aussi un avantage pour les abonnés?

En contrepartie, tous les abonnés auront accès au réseau 5G de Swisscom à partir du 1er juillet, mais avec une bande passante réduite. «Pour la vitesse maximale, il faut prendre l'option Full Speed 5G à dix francs», précise Dschungelkompass. D'autres opérateurs proposent en outre depuis longtemps la 5G pour tous les abonnements, complète Moneyland.



Faut-il donc accepter la situation?

Pas nécessairement. «Ceux qui ont conclu un contrat à un prix fixe à vie doivent intervenir auprès de Wingo», conseille André Bähler de la protection des consommateurs (voir au point 3).

Si l'opérateur persiste, les clients touchés peuvent faire appel à l'Ombudscom, l'organe de conciliation pour les télécommunications. Il s'était par le passé rangé du côté des consommateurs dans une situation comparable. Estimant «qu'on ne peut comprendre les choses que dans le sens où le prix spécial est valable en tout temps et ne sera jamais adapté».

Toutefois, même dans ce cas-là, le fournisseur a le droit de résilier le contrat.

Peut-on résilier son abonnement?

Oui. Les clients peuvent «faire usage du droit de résiliation spécial chez Wingo pour le 1er juillet 2025, c'est-à-dire à la date de la modification», écrit la marque de Swisscom. Sinon, les utilisateurs peuvent également quitter Wingo sans frais «à tout moment avec un préavis de deux mois pour la fin du mois».

Est-ce que d'autres opérateurs augmentent leurs tarifs?

Oui, depuis janvier, Sunrise, Salt et dernièrement Yallo, entre autres, ont fait de même. Ce dernier a aussi revu les tarifs d'abonnements présentés comme «à vie».

Selon le Beobachter, Sunrise se réserve le droit, dans ses conditions générales, de répercuter chaque année l'inflation. Salt va encore plus loin et revendique ce droit à tout moment. La clientèle ne peut résilier prématurément son contrat que si les augmentations de prix sont considérées comme «substantielles» et «importantes». Il n'est toutefois pas certain que ces dispositions convainquent devant un tribunal, écrit le magazine de la SKS.



Traduit de l'allemand par Valentine Zenker