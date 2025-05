Voici la vraie différence entre les forfaits de roaming en Suisse

Le service de comparaison suisse Moneyland.ch analyse qui a intérêt à choisir des abonnements qui n'entraînent pas de frais supplémentaires à l'étranger.

L'expert en télécommunications Ralf Beyeler, du service de comparaison Internet Moneyland.ch, a examiné à la loupe les offres de roaming des opérateurs suisses.

De quel abonnements s'agit-il?

Ralf Beyeler a analysé au total 68 abonnements de téléphonie mobile avec roaming inclus de 15 opérateurs suisses. L'offre est particulièrement vaste chez Yallo (Sunrise) avec douze abonnements de ce type et chez Wingo (Swisscom), qui en compte neuf.

Qu'est-ce qui est compris dans le roaming?

Cela peut varier énormément en fonction de l'opérateur et de l'abonnement en question. Comme l'explique Beyeler, il existe des offres qui ne contiennent qu'une très petite quantité de données de roaming, soit 100 mégaoctets (Mo) de données par mois civil. En revanche, les abonnements avec le plus grand volume de données comprennent 40, voire 50 gigaoctets (Go) de données de roaming par mois civil.

Attention aux vidéos et aux gros fichiers De nombreux consommateurs ont du mal à estimer la quantité de données générées par leur utilisation d'Internet. Beyeler se veut rassurant: tant que l'on n'utilise pas de musique en streaming et surtout pas de vidéo en streaming (Youtube) et que l'on ne télécharge pas de très gros fichiers, la quantité de données transmises reste en général limitée: «En règle générale, sans streaming ni gros téléchargements, la quantité de données transmises en une semaine ne devrait pas dépasser 5 à 10 Go. Souvent, la quantité de données est même nettement inférieure»

Selon l’offre, une certaine quantité de minutes d’appel ou un forfait peut être inclus pour les appels entrants, les appels effectués dans le pays de destination, ainsi que ceux vers la Suisse. Par contre, ça ne s'applique pas aux appels vers l'étranger.

Pour qui le roaming inclus est-il rentable?

Ralf Beyeler a déterminé à partir de quel volume annuel de données en roaming un abonnement sans option de roaming incluse reste plus avantageux qu’un abonnement incluant cette option, chez un même opérateur.

Résultat inattendu: dans le meilleur des cas, un abonnement avec roaming inclus serait déjà moins cher à partir de 6 Go par an qu'un abonnement normal pour lequel on achète en plus un paquet de roaming de données.

«Si vous ne voyagez qu'occasionnellement à l'étranger, notamment pour des excursions ponctuelles et pendant les vacances, les abonnements avec beaucoup de roaming inclus ne sont pas adaptés. En effet, votre utilisation varie considérablement d'un mois à l'autre. Avec un abonnement cher, vous payez le roaming même pendant les mois où vous êtes chez vous en Suisse.» Ralf Beyeler, expert en télécommunication

Mais les abonnements avec roaming inclus peuvent s’avérer pratiques pour certains utilisateurs. En particulier ceux qui ne souhaitent pas se soucier de l’achat ponctuel de packs de données à l’étranger. Ils apprécient la liberté qu’offrent ces abonnements «tout compris».

Un abonnement avantageux avec un peu de roaming inclus - environ 1 Go - est judicieux pour les personnes qui vivent à proximité d’une frontière, car les smartphones se connectent parfois automatiquement à un réseau étranger.

Quels pays sont couverts par les offres de roaming?

Il existe des différences considérables selon les opérateurs et les abonnements. Toujours est-il que tous les abonnements avec roaming inclus analysés par moneyland.ch incluent le roaming dans les pays voisins de la Suisse, à savoir l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche.

Souvent, le roaming inclus dans l'abonnement est valable dans tous les pays de l'UE, au Royaume-Uni et en Norvège . C'est le cas chez Swisscom, le leader du marché, mais aussi chez Coop Mobile, M-Budget Mobile, Spusu et Wingo.

. C'est le cas chez Swisscom, le leader du marché, mais aussi chez Coop Mobile, M-Budget Mobile, Spusu et Wingo. Chez Aldi Suisse Mobile, Digital Republic, Galaxus Mobile, Lebara, Quickline et Yallo, on peut aussi utiliser le roaming inclus en Turquie, aux Etats-Unis et au Canada.

Attention par contre à ces opérateurs: chez Salt et ses marques secondaires Gomo, Lidl Connect et chez Post Mobile, de nombreux pays de l'UE ne sont pas compris dans la zone Europe. Et chez Sunrise, chaque abonnement a sa propre liste de pays, parfois assez limitée.

Les pays des Balkans ne sont pas couverts Selon l'enquête de Moneyland, les abonnements avec roaming inclus des opérateurs suisses ne couvrent généralement pas le roaming dans les pays des Balkans: Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie.



Par contre, la Croatie et la Slovénie figurent dans de nombreux abonnements avec roaming, puisqu’ils sont membres de l’UE. Chez Salt, Gomo, Lidl Connect et Post Mobile par contre, ces deux pays ne sont pas pris en compte dans beaucoup d’offres. En contrepartie, certains de ces abonnements comprennent, outre l'itinérance incluse dans la zone Europe, un contingent séparé pour la «Travel Zone», pour que la Croatie et la Slovénie soient également couvertes.



Qu'en est-il des appels de la Suisse vers l'étranger ?

Comme le rappelle Ralph Beyeler dans son analyse, les appels passés depuis la Suisse vers un numéro étranger ne sont pas considérés comme du roaming. Par conséquent, les services de roaming inclus dans la plupart des abonnements ne couvrent généralement pas ce type de communications, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires:

«En règle générale, les appels depuis la Suisse vers un numéro de téléphone étranger sont facturés à la minute. Ce n'est que si vous avez un abonnement ou une option qui couvre également les appels de la Suisse vers l'étranger que ces appels ne sont pas facturés en plus.»

Que se passe-t-il lorsque le crédit inclus est épuisé ?

La bonne nouvelle: dès que la quantité de données de roaming comprise dans l'abonnement est épuisée et que l'on continue à surfer sur Internet, il n'y a pas de frais supplémentaires.

Par contre, l'accès à Internet est automatiquement ralenti par le fournisseur d'accès à une vitesse de 128 ou 256 Kbit/s. Avec cette vitesse, on peut encore envoyer des messages, écouter de la musique et répondre à des e-mails, selon Beyeler. En revanche, la navigation sur Internet est très lente et le streaming de vidéos pratiquement impossible.

Comment peut-on faire des économies?

Beyeler propose des alternatives aux abonnements mobiles suisses avec roaming inclus ou aux packs de données:

Les cartes eSIM : ces cartes SIM virtuelles, qui ne nécessitent pas de carte physique, permettent en général d'économiser beaucoup d'argent par rapport aux offres de roaming des opérateurs suisses.

: ces cartes SIM virtuelles, qui ne nécessitent pas de carte physique, permettent en général d'économiser beaucoup d'argent par rapport aux offres de roaming des opérateurs suisses. Les cartes SIM prépayées étrangères: Une fois dans le pays de destination, il vaut souvent la peine d'acheter une carte SIM prépayée étrangère. Cette solution est nettement plus avantageuse que le roaming avec un abonnement suisse.

Même si l’expert en télécommunications recommande de profiter des réseaux Wi-Fi gratuits à l’étranger, disponibles dans de nombreux cafés, hôtels, transports publics ou espaces urbains, watson met en garde contre cette alternative: en effet, les spécialistes en cybersécurité déconseillent l’utilisation non sécurisée de réseaux Wi-Fi publics. Ils recommandent d’utiliser un VPN, plus sécurisé. Mais cette alternative engendre elle aussi des coûts supplémentaires.

