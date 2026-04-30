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Lombardi perd son sang-froid sur Crans-Montana à la TV italienne

Source: Rete 4Vidéo: extern / rest

Un élu suisse pète un plomb à la télévision italienne

L'ancien conseiller aux Etats tessinois du Centre et actuel conseiller municipal de Lugano, Filippo Lombardi, a provoqué un esclandre dans un talk-show consacré à Crans-Montana sur la télévision italienne.
30.04.2026, 15:4330.04.2026, 15:43

Les relations entre la Suisse et l'Italie sont très tendues depuis la fatale nuit du Nouvel An à Crans-Montana. Lors de la catastrophe de l'incendie du bar «Le Constellation», qui a coûté la vie à 41 personnes au total, six ressortissants italiens figuraient parmi les victimes, et onze autres ont été blessés.

L'Italie reproche aux autorités suisses diverses fautes de conduite. La dernière escalade en date dans cette situation diplomatique tendue a été l'envoi, par l'hôpital de Sion, de factures aux familles des victimes en Italie. Certes, celles-ci n'avaient pas à les payer (il s'agissait de copies de factures), mais cela a suffi à attiser encore davantage la colère de la population et du gouvernement italiens envers la Suisse.

On vous en parlait ici:

Crans-Montana: des factures de l'hôpital de Sion énervent en Italie

Un talk-show politique sur les factures hospitalières

Le talk-show Quarta Repubblica a, pour cette raison, invité le politicien tessinois et dirigeant de hockey sur glace Filippo Lombardi pour en débattre. Face au politicien suisse se trouvait la journaliste Hoara Borselli, aux côtés du présentateur Nicola Porr. L'atmosphère entre les deux protagonistes est rapidement devenue agressive.

Voici la séquence:

Source: Rete 4Vidéo: extern / rest

Lombardi a perdu son sang-froid lorsque Borselli lui a reproché d'agir comme un bureaucrate. En réponse, il a déclaré être lui-même père et s'est ensuite exprimé de manière déplacée sur les parents des victimes.

Au moment de la joute verbale entre Lombardi et la journaliste, le père de l'une des victimes de Crans-Montana était également en direct dans l'émission.

Nicola Porr est intervenu après l'échange verbal véhément, et a précisé qu'aucune responsabilité ne pouvait être imputée aux victimes de la catastrophe. Filippo Lombardi a alors finalement voulu retirer ses propos.

Un autre et récent dérapage télévisé

Filippo Lombardi était déjà l'invité d'un talk-show sur la chaîne de télévision italienne Rete 4 en février. Il était connecté à l'émission et répondait à des questions portant sur les indemnisations accordées aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. L'atmosphère était également tendue dans cette émission entre le présentateur et Lombardi.

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A cette occasion, le présentateur, Paolo Del Debbio, a à peine laissé Lombardi s'exprimer durant l'émission et a réagi avec sarcasme à ses déclarations. Il a finalement ostensiblement tourné le dos à Lombardi pendant que celui-ci s'emportait.

Rete 4 est une chaîne privée appartenant au groupe Mediaset de l'ancien président du Conseil italien, Silvio Berlusconi.

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