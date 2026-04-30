Résilier chez Sunrise pourrait devenir plus simple. Image: KEYSTONE

Résiliation: la justice critique des clauses de Sunrise

Un tribunal zurichois juge illicites certaines clauses de Sunrise sur la résiliation, mais l’opérateur a déjà annoncé faire appel.

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Sunrise pourrait devoir accepter les résiliations de contrats par écrit. Le Tribunal de district de Zurich a donné suite à une plainte de l'association alémanique de protection des consommateurs, la cour jugeant illicites deux clauses des conditions générales de vente (CGV) du numéro deux helvétique des télécommunications en matière de résiliation d'abonnements.

La décision du Tribunal de district de Zurich, dont l'agence AWP dispose d'une copie, n'est toutefois pas définitive, Sunrise ayant indiqué, jeudi, par la voix d'un porte-parole, faire appel du jugement devant le Tribunal cantonal. Actuellement, les clients de l'opérateur ne peuvent résilier un contrat que par l'entremise d'un appel téléphonique ou un chat, une clause des CGV de Sunrise excluant une résiliation par courrier.

Les juges zurichois ont estimé que cette clause est discriminatoire pour les consommateurs. De plus, la cour a jugé contraire à la loi sur la concurrence déloyale (LCD) une autre clause des CGV interdisant une résiliation extraordinaire en cas de hausse de prix liée à l'augmentation de l'inflation.

Quels sont les arguments du tribunal?

Le tribunal fonde essentiellement son jugement sur le fait que les clauses contestées créent un déséquilibre considérable et injustifié entre le prestataire et ses clients. Il a constaté que les règles relatives à l'indexation sur le renchérissement et à la résiliation restreignaient unilatéralement les droits de la clientèle et violaient le principe de bonne foi. De plus, aucune compensation suffisante n'était prévue pour ces désavantages, raison pour laquelle les clauses sont jugées illicites.

«Le tribunal de district met enfin un terme à cette pratique», a commenté Sara Stalder, directrice de l'association de protection des consommateurs, à propos du jugement. Pour l'association, la clause excluant les résiliations écrites constitue «un obstacle inutile» pour les consommateurs qui souhaitent mettre fin à leur contrat.

Sunrise conteste la décision

Sunrise a critiqué la décision, considérant le jugement «en partie infondé et erroné», a déclaré son porte-parole. Parallèlement, le groupe a souligné que le jugement actuel était en partie en contradiction avec une décision antérieure rendue en 2023 par un autre tribunal de district et de la Cour suprême du canton de Zurich, dans la même affaire. Selon cette décision, Sunrise est tout à fait en droit d'exiger des résiliations verbales. (jah/ats)