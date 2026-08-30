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Aarau: des munitions de deux armes différentes ont servi à la fusillade

Voici quelles munitions ont été retrouvées sur le lieu de la fusillade

Armed police officers patrol near the Schachen horse racing track in Aarau following a shooting during a rave event at the Schachen horse racing track near Aarau, Switzerland on Sunday, August 30, 202 ...
Deux armes différentes ont été retrouvées par la police sur le lieu de la fusillade d'Aarau.Keystone
L'enquête sur la fusillade d'Aarau se poursuit à un «rythme soutenu» selon les autorités. Des balles de deux armes différentes ont été retrouvées sur les lieux du crime.
30.08.2026, 19:5330.08.2026, 19:53

Suite à la fusillade survenue à Aarau dans la nuit de samedi à dimanche, la police a pu identifier des traces de munitions provenant de deux armes différentes grâce aux douilles retrouvées sur la scène de crime. Les coups de feu ont été tirés à deux endroits différents sur l'hippodrome de Schachen à Aarau, a précisé Michael Leupold, commandant de la police argovienne. Le ou les auteur(s) restent pour l'heure inconnus.

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L'une d'entre elles est utilisée avec des armes longues, comme les fusils d'assaut, a déclaré devant les médias Matthias Schildknecht, chef des opérations. Les autres traces de munitions correspondraient à des armes de calibre 9 millimètres.

L'enquête se poursuit à un rythme soutenu

Les enquêtes approfondies se poursuivent entre-temps «à un rythme soutenu» et continueront toute la nuit, a déclaré Matthias Schildknecht. Pour l'instant, le travail sur les lieux du crime, les analyses médico-légales, l’évaluation de nombreux témoignages ainsi que d’autres enquêtes visant à identifier les auteurs sont en cours.

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Le dispositif «situation exceptionnelle» reste en vigueur. L'unité spéciale «Argus» est également toujours mobilisée. Les forces d'intervention ont notamment reçu le soutien des polices cantonales de Berne, Soleure et Zurich, ainsi que des pompiers et des services de secours.

Matthias Schildknecht a en outre souligné que la présence policière nettement renforcée en Argovie permet de tenir compte de la situation actuelle et d’assurer la protection de la population, garantissant ainsi la sécurité. (btr/ats)

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Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten

Lorde incognito au bord de l’Aar.
source: instagram/lorde
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Les informations sur la fusillade d'Aarau
Video: watson
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Presque toute la police argovienne est sur le terrain
La police manque encore d'éléments supplémentaires concernant le ou les auteurs de l'attaque qui a fait un mort dimanche matin.
Pratiquement toute la police cantonale argovienne est mobilisée dimanche dans la recherche du ou des auteurs de la fusillade d’Aarau. Les investigations se poursuivent «sans relâche et à plein régime», y compris au-delà des frontières cantonales.
L’article