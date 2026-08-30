Voici quelles munitions ont été retrouvées sur le lieu de la fusillade

Deux armes différentes ont été retrouvées par la police sur le lieu de la fusillade d'Aarau. Keystone

L'enquête sur la fusillade d'Aarau se poursuit à un «rythme soutenu» selon les autorités. Des balles de deux armes différentes ont été retrouvées sur les lieux du crime.

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Suite à la fusillade survenue à Aarau dans la nuit de samedi à dimanche, la police a pu identifier des traces de munitions provenant de deux armes différentes grâce aux douilles retrouvées sur la scène de crime. Les coups de feu ont été tirés à deux endroits différents sur l'hippodrome de Schachen à Aarau, a précisé Michael Leupold, commandant de la police argovienne. Le ou les auteur(s) restent pour l'heure inconnus.

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L'une d'entre elles est utilisée avec des armes longues, comme les fusils d'assaut, a déclaré devant les médias Matthias Schildknecht, chef des opérations. Les autres traces de munitions correspondraient à des armes de calibre 9 millimètres.

L'enquête se poursuit à un rythme soutenu

Les enquêtes approfondies se poursuivent entre-temps «à un rythme soutenu» et continueront toute la nuit, a déclaré Matthias Schildknecht. Pour l'instant, le travail sur les lieux du crime, les analyses médico-légales, l’évaluation de nombreux témoignages ainsi que d’autres enquêtes visant à identifier les auteurs sont en cours.

Le dispositif «situation exceptionnelle» reste en vigueur. L'unité spéciale «Argus» est également toujours mobilisée. Les forces d'intervention ont notamment reçu le soutien des polices cantonales de Berne, Soleure et Zurich, ainsi que des pompiers et des services de secours.

Matthias Schildknecht a en outre souligné que la présence policière nettement renforcée en Argovie permet de tenir compte de la situation actuelle et d’assurer la protection de la population, garantissant ainsi la sécurité. (btr/ats)