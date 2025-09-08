L'infraction a été enregistrée le 29 juin sur l'autoroute A2, près de Balerna (image d'archives). Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Une jeune Italienne flashée à 225 km/h en Suisse

Une Italienne de 22 ans a été interdite de conduire en Suisse après un important excès de vitesse au Tessin en juin dernier. Elle avait fui le pays après l'infraction.

Une automobiliste italienne a été flashée à 225 km/h sur l'autoroute au lieu des 100 autorisés près de Balerna (TI) fin juin. La jeune femme de 22 ans a été dénoncée au ministère public tessinois et s'est vu interdire de conduire en Suisse.

L'infraction a été enregistrée le 29 juin peu avant 23 heures sur l'autoroute A2, indique lundi la police cantonale tessinoise dans un communiqué. L'automobiliste roulait en direction du sud.

Des enquêtes de la police cantonale ont permis de localiser et d'identifier la conductrice, qui avait fui le pays après l'infraction. Il s'agit d'une citoyenne italienne résidant dans la province de Milan, qui a depuis été interrogée. (jzs/ats)