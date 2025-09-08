en partie ensoleillé17°
DE | FR
burger
Suisse
Tessin

Une jeune Italienne flashée à 225 km/h en Suisse

Le radar installé sur l’A2 à Balerna (TI) a flashé 68 000 voitures en six mois, rapportant une somme record de 8 millions de francs au canton du Tessin.
L'infraction a été enregistrée le 29 juin sur l'autoroute A2, près de Balerna (image d'archives).Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Une jeune Italienne flashée à 225 km/h en Suisse

Une Italienne de 22 ans a été interdite de conduire en Suisse après un important excès de vitesse au Tessin en juin dernier. Elle avait fui le pays après l'infraction.
08.09.2025, 11:2708.09.2025, 11:28
Plus de «Suisse»

Une automobiliste italienne a été flashée à 225 km/h sur l'autoroute au lieu des 100 autorisés près de Balerna (TI) fin juin. La jeune femme de 22 ans a été dénoncée au ministère public tessinois et s'est vu interdire de conduire en Suisse.

L'infraction a été enregistrée le 29 juin peu avant 23 heures sur l'autoroute A2, indique lundi la police cantonale tessinoise dans un communiqué. L'automobiliste roulait en direction du sud.

Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande

Des enquêtes de la police cantonale ont permis de localiser et d'identifier la conductrice, qui avait fui le pays après l'infraction. Il s'agit d'une citoyenne italienne résidant dans la province de Milan, qui a depuis été interrogée. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
1
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Il fonce en voiture dans une concession automobile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande
2
Coop: ces deux paquets de dattes à 14 francs vont lui en coûter 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison pourtant très apprécié
Vevey redoute l’arrivée d'un club junior israélien
La Zana Cup, tournoi de basket U16, se tient ce week-end à Vevey sous haute tension. La venue du club israélien du Maccabi Tel Aviv divise.
La Zana Cup, un rendez-vous du basket junior en Suisse romande, s’ouvre ce vendredi à Vevey dans une ambiance pesante. Au cœur de la polémique: la participation du Maccabi Tel Aviv, accusé par des militants propalestiniens et plusieurs élus locaux d’afficher son soutien à la politique d’Israël.
L’article