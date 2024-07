La passerelle du Val Maggia est à nouveau ouverte aux touristes

Dès mardi, les touristes ayant réservé pourront accéder à Cevio, respectivement aux vallées de Rovana et de Lavizzara, en empruntant la passerelle avec des véhicules légers.

Les autorités tessinoises ont élargi les critères pour utiliser la passerelle qui remplace le pont de Visletto à Cevio, dans le Val Maggia, détruit par les récentes intempéries. Il existe toutefois des restrictions, a annoncé l'état-major régional lundi. Les touristes sont autorisés à emprunter la passerelle entre 11h00 et 15h00.

Des créneaux horaires sont également prévus pour les livreurs (de 05h00 à 06h00) ainsi que pour les habitants exerçant une activité professionnelle et les propriétaires de résidences secondaires. Les excursionnistes d'un jour et les curieux ne sont toujours pas autorisés. Le Val Bavona reste fermé et n'est accessible que par voie aérienne pour les sauveteurs ou les employés autorisés.

En raison de la capacité limitée du pont piétonnier et du volume de trafic qui en résulte, il faut s'attendre à des temps d'attente d'environ 30 minutes, selon l'état-major.

Afin de réduire les temps d'attente et de limiter les désagréments pour les riverains et les travailleurs, il est conseillé de se rabattre sur le parking provisoire de Riveo et de continuer vers Cevio en covoiturage ou en transports publics. (mbr/ats)