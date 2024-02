Les fonctionnaires tessinois sont en grève

Le Tessin s’apprête à vivre jeudi une grève du secteur public qui, selon ses organisateurs, pourrait être la plus importante qui ait jamais eu lieu dans le canton.

A l’appel des principaux syndicats et des partis de gauche, les employés de l’administration cantonale, des écoles secondaires et des lycées sont invités à débrayer en signe de protestation contre la politique d'austérité du gouvernement tessinois.

La grève cantonale organisée par les syndicats VPOD, UNIA, OCST (Organisation chrétienne-sociale tessinoise) ainsi que par le PS, le MPS (Mouvement pour le socialisme) et les Verts a pour but de s’opposer à la décision du gouvernement tessinois qui, dans le cadre du budget 2024, a refusé d’indexer les salaires au renchérissement et a prévu des coupes dans le personnel cantonal.

La journée de jeudi doit être marquée par une manifestation populaire. Celle-ci débutera à 17h à Bellinzone par un cortège qui défilera dans le centre-ville jusqu’au siège du gouvernement, où différents orateurs prendront la parole. (sda/ats)