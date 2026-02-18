Un nouveau témoignage contredit les patrons du Constellation

Un témoin affirme que Jessica Moretti a ordonné la fermeture des portes

Selon la RTS, un témoin interrogé mercredi à Sion affirme avoir entendu Jessica Moretti donner la consigne aux employés de fermer toutes les portes, à l’exception de l’entrée principale.

Depuis le début de l’enquête, le couple Moretti soutient que la porte de service du rez-de-chaussée était toujours ouverte et que sa fermeture la nuit de l’incendie tragique du Constellation devrait être attribuée à la décision d’un employé. Mercredi, un nouveau témoignage est venu contredire cette version.

Selon «plusieurs sources» présentes durant cette audition et ayant parlé à la RTS, un auxiliaire de sécurité, «gravement blessé» durant la tragédie, affirme avoir entendu Jessica Moretti donner une consigne très claire à son personnel, le soir du 31 décembre.

«Les autres portes devaient être fermées» Jessica Moretti aux employés du Constellation, selon un témoin interrogé mercredi

Hormis l’entrée principale, aucune porte du bar ne devait donc être utilisable par les clients, selon cet auxiliaire de sécurité âgé de 28 ans et «menuisier de formation». La raison? «S’assurer du paiement des entrées», écrit la RTS. Cette dernière informe également que son engagement la nuit du drame s’est déroulé «dans des circonstances qui restent à éclaircir».

Durant son audition, ce témoin affirme «avoir entendu clairement la patronne Jessica Moretti discuter avec la serveuse Cyane Panine et son petit ami Jean-Marc G. de la consigne pour la soirée». On rappelle enfin que les secouristes avaient découvert plusieurs corps de victime au pied de la porte fermée à clé du rez-de-chaussée. (fv)