Image: KEYSTONE

Le train direct entre Lausanne et Delémont fait son retour

L'entrée en vigueur du nouvel horaire, ce dimanche, va entraîner plusieurs nouveautés dans le Jura.

Plus de «Suisse»

Les usagers des transports publics dans le Jura devront s'habituer à plusieurs nouveautés dès dimanche. Il sera à nouveau possible de rallier Lausanne sans changement depuis Delémont. Par contre, les voyageurs ne pourront plus se rendre de Porrentruy à Bienne ou à Bâle sans changer de train à Delémont.

La cadence des trains grandes lignes entre Bienne et Bâle via Delémont passera à la demi-heure dès dimanche avec l'entrée en vigueur du nouvel horaire. L'IC51 des CFF permettra de relier une fois par heure la cité rhénane à Lausanne sans changement via, notamment, Delémont, Moutier et Bienne. Le BLS fait aussi son apparition sur la ligne Bâle-Bienne avec un train direct par heure – l'IR56 – qui circulera via Laufon, Delémont, Moutier et Granges Nord.

Par contre, les voyageurs venant par exemple de Boncourt, Porrentruy, Saint-Ursanne ou Bassecourt devront obligatoirement changer à Delémont s'ils veulent rejoindre Bâle ou Bienne. Tous les trains en provenance de Porrentruy et de Delle auront en effet leur terminus dans le chef-lieu jurassien, détaille lundi le canton du Jura dans un communiqué.

C'est le nouveau RER Jura qui desservira ce tronçon, en correspondance avec le réseau grande ligne à Delémont. Une fois par heure, le R1 reliera Delémont à Delle, en France voisine, avec correspondance à Porrentruy pour Bonfol. Une fois par heure également, le R2 rejoindra Bonfol depuis Delémont, avec correspondance à Porrentruy pour Delle. La possibilité de relier le chef-lieu jurassien à Bonfol sans changement constitue une nouveauté.

Bus: recul de l'offre de 9%

De son côté, l'offre du réseau de bus MOBIJU sera réduite, principalement en semaine et durant les heures creuses, «pour s'adapter à la fréquentation observée», selon le communiqué. Elle reculera de 9%, mais restera supérieure à celle qui était en place avant l'introduction de MOBIJU avec l'horaire 2022.

Bonnes nouvelles enfin pour les passagers particulièrement matinaux et pour les noctambules. Le premier train partira dorénavant de Delle en direction de Delémont à 04h14, ce qui devrait favoriser une plus grande utilisation des transports publics par les frontaliers, espère le canton. De même, le premier train direct pour Bâle partira de Delémont avant 06h00 pour arriver à destination à 06h26. Trois trains régionaux circuleront plus tôt sur ce tronçon, le premier quittant Delémont à 04h30 pour arriver à Bâle à 05h18.

Les retours tardifs pourront se faire quotidiennement grâce à un nouveau train, qui quittera chaque jour Delémont pour Porrentruy à 00h54. Cela permettra de rallier le canton du Jura en quittant, par exemple, Lausanne après 23h00, Berne à 23h30 ou Bâle à minuit. De plus, un dernier départ de Delémont pour Porrentruy sera proposé deux fois par week-end à 01h51 dans la nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. (ats)