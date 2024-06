Plusieurs trains sont supprimés entre Lausanne et Fribourg ce lundi. Image: KEYSTONE

Voici pourquoi la ligne CFF Fribourg-Lausanne était coupée lundi

Une collision entre un train et un véhicule a eu lieu lundi matin sur la ligne ferroviaire Fribourg - Lausanne. Une voiture était tombée sur les voies. La perturbation a duré jusqu'au milieu de l'après-midi.

Les trains ne circulaient plus entre Fribourg et Romont ce lundi. Une collision entre un train et un véhicule a eu lieu ce matin sur la ligne ferroviaire Fribourg/Freiburg - Lausanne, entre Fribourg/Freiburg et Romont FR. En conséquence, le trafic ferroviaire était interrompu dans les deux sens jusqu'à après 15h.

Les lignes concernées étaient:

IC1

IR15

RE2

RE3

S20

S21

Tous les trains étaient donc supprimés sur ce tronçon. Des bus de remplacement ont été mis en place pour assurer le transport des voyageurs, mais des temps d'attente étaient à prévoir.

Informations pour les voyageurs 👇

Entre Genève-Aéroport, Genève, Lausanne et Berne: on empruntait la liaison via Biel/Bienne.

Entre Genève-Aéroport, Genève, Lausanne et Bâle SBB: on empruntait la liaison via Biel/Bienne.

Entre Genève-Aéroport, Genève, Lausanne et Olten, Aarau, Zürich HB, Lucerne, Zofingen, Sursee: on empruntait la liaison via Biel/Bienne.

Entre Genève-Aéroport, Genève, Lausanne et Fribourg/Freiburg: on empruntait la liaison via Yverdon-les-Bains.

Que s'est-il passé?

Un train a percuté une voiture tombée d'un pont à Neyruz (FR), sur la ligne CFF entre Fribourg et Romont vers 12h45. L'accident a fait deux blessés légers, le conducteur de la voiture et une passagère du train.

Les conséquences auraient pu être plus graves, a indiqué un porte-parole de la police cantonale à Keystone-ATS. La collision a eu lieu après qu'une voiture est sortie de la route principale et est tombée d'un pont enjambant la voie à Neyruz, pour une raison indéterminée.

Le véhicule s'est retrouvé sur les rails et a été percuté par un train qui arrivait. Heureusement, le conducteur avait pu s'en extraire avant le choc. Une passagère du train, une femme enceinte, sous le choc, a été emmenée à l'hôpital, de même que le conducteur de la voiture.

